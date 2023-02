Rapport: grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur bij Ambulancezorg Groningen

Binnen de Ambulancezorg Groningen heerst een angstcultuur, waarbij grensoverschrijdend gedrag structureel voorkomt. Dat concludeert onderzoeksbureau Het Zuiderlicht, dat door de organisatie werd aangesteld na berichtgeving over de onveilige werkcultuur door Dagblad van het Noorden. Het rapport spreekt - op basis van tachtig interviews - onder andere van schelden, roddelen, intimideren, vernederen en kleineren. Die problemen spelen in alle lagen van de provinciale organisatie. „Tussen het hoofdkantoor en de werkvloer, maar ook in teams onderling en tussen verschillende ambulanceposten,” schrijft de zorgorganisatie op zijn website.

Dagblad van het Noorden schreef in oktober over medewerkers die als „kwijlende honden” reageerden op nieuwe lichtingen vrouwelijke ambulanceverpleegkundigen. Sommige personeelsleden stuurden ongewenste, seksueel getinte appjes, waarbij ook sprake was van machtsmisbruik. Het management zou ervan op de hoogte zijn geweest, maar nam meldingen door medewerkers niet serieus of negeerde deze. Door de onveilige cultuur die heerste op de werkvloer durfden veel medewerkers geen melding meer te maken van misstanden.

Na de onthullingen door de noordelijke krant meldden een bestuurder en manager van Ambulancezorg Groningen zich voor langere tijd ziek. Jack Thiadens, die werd aangesteld als interim-bestuurder, bevestigt de inhoud van het rapport. In een brief aan zijn personeel laat hij weten de aanbevelingen uit het rapport ter harte te zullen nemen en „binnen zes weken met een breed gedragen veranderplan te komen”. Naar verwachting zal het totale verandertraject één tot drie jaar duren.