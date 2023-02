Zelensky: situatie in het zuiden gevaarlijk, in het oosten erg moeilijk De militaire situatie in het zuiden van Oekraïne is op sommige plaatsen behoorlijk gevaarlijk, terwijl de omstandigheden in het oosten erg moeilijk zijn. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag gezegd in een videotoespraak, meldt Reuters. Zelensky, die sprak op de eerste verjaardag van de invasie, zei dat Russische strijdkrachten opnieuw de zuidelijke stad Cherson hadden beschoten. Ongeveer 40.000 mensen zitten daardoor zonder verwarming, zei hij. Reparatiewerkzaamheden zijn gaande en zullen worden voortgezet totdat de verwarming is hersteld, aldus Zelensky. „Wat het zuiden betreft is de situatie op sommige plaatsen behoorlijk gevaarlijk, maar onze troepen hebben de middelen om te reageren op de bezetters”, zei Zelensky. „In het oosten is het moeilijk, pijnlijk. Maar we doen er alles aan om hen te weerstaan”, zei hij, doelend op aanvallen door Russische troepen die proberen de regio’s Donetsk en Loehansk te veroveren.

VN veroordelen Russische invasie van Oekraïne in nieuwe resolutie De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin Rusland wordt opgeroepen vijandigheden in Oekraïne te staken en zijn troepen terug te trekken. De niet-bindende resolutie werd aangenomen met 141 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 32 landen onthielden zich van stemming, schrijft AP. Kort na de Russische invasie, die een jaar geleden begon, keerden evenveel landen zich tegen de oorlog. In totaal heeft de Algemene Vergadering van de VN de oorlog vijf keer eerder veroordeeld. Het hoogste aantal stemmen voor een veroordeling van Rusland was 143, voor een resolutie in oktober. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba toont de stemming over de resolutie, die is opgesteld door Oekraïne in overleg met zijn bondgenoten, aan dat het land niet alleen wordt gesteund door het Westen. „Deze stemming gaat in tegen het argument dat het mondiale zuiden niet aan de kant van Oekraïne staat”, zei hij. De zeven landen die tegen de resolutie stemden zijn Rusland, Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea, Nicaragua, Eritrea en Mali. De Algemene Vergadering is het belangrijkste lichaam van de VN op het gebied van de oorlog in Oekraïne, omdat de Veiligheidsraad is verlamd door het Russische veto.