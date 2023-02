Na drie jaar is Booking.com hersteld van de diepe coronadip

Hoewel consumenten uitermate somber zijn over de economie en een winkelwagentje boodschappen bijna elke maand duurder wordt, lijden de vakantieplannen daar voorlopig nog niet onder. De vraag naar hotelovernachtingen is hoger dan ooit, merkt het van oorsprong Nederlandse hotelplatform Booking.com. Door al die klandizie is het bedrijf voor het eerst weer groter dan voor de coronapandemie.

In een jaar tijd boekten vakantiegangers wereldwijd meer dan 900 miljoen overnachtingen bij Booking.com, meldde het concern donderdagavond in zijn jaarcijfers. Het platform vergelijkt die cijfers over 2022 consequent met een jaar eerder én met 2019. Want met de uitbraak van het coronavirus kwam de vraag naar overnachtingen in één klap tot stilstand. Dat maakt het laatste jaar vóór de pandemie een veel beter ijkpunt om te zien hoe het bedrijf op lange termijn presteert.

Ten opzichte van een jaar eerder boekten reizigers in 2022 ruim 50 procent meer overnachtingen via Booking.com. Maar belangrijker: het aantal geboekte nachten lag 6 procent hoger dan in het vorige recordjaar 2019. Ook de omzet was hoger dan ooit. Vakantiegangers deden vorig jaar voor meer dan 100 miljard dollar (94 miljard euro) aan boekingen, wat Booking.com 17 miljard aan inkomsten opleverde – een toename van 13 procent in vergelijking met voor de pandemie.

Snelste groei

De resultaten laten volgens topman Glenn Fogel zien hoeveel vooruitgang zijn bedrijf de laatste jaren heeft geboekt. Booking.com stond aan het begin van de pandemie te wankelen en had in Nederland en het Verenigd Koninkrijk overheidssteun nodig om zijn personeel te kunnen blijven betalen. Het platform besloot daarop in te grijpen en ontsloeg in twee reorganisaties vele duizenden werknemers.

Die ingrepen betekenden een breuk met het verleden. Lang wilde het in 1996 opgerichte Booking.com alles zelf doen, van het aantrekken van nieuwe hotels tot het te woord staan van klanten. De pandemie deed het bedrijf besluiten meer uit te besteden en flexibeler te worden, zodat Booking in drukke periodes gemakkelijk kan opschalen en in rustige tijden de hoeveelheid mankracht kan afbouwen.

Dat proces is allerminst klaar, zei Fogel donderdagavond in gesprek met analisten. Wel ligt Booking volgens de topman goed op koers met „de bouw van een sterker en sneller groeiend bedrijf dat meer geld verdient dan voor de pandemie”. Vooralsnog is de brutowinst nog wel lager dan in 2019, maar dat heeft volgens Fogel ook te maken met de dure dollar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten was de winst voor belastingen en afschrijvingen 6 procent hoger dan voor de pandemie.

Extra bemoedigend is volgens de topman dat de nieuwe omzet- en boekingsrecords zijn behaald in een jaar waarin zijn bedrijf in sommige regio’s nog maandenlang te maken had met reisbeperkingen. „Het grootste deel van Azië ging pas tegen het einde van het jaar open”, aldus Fogel. Booking.com merkte dat direct: in het laatste kwartaal van 2022 noteerde die regio de snelste groei, gevolgd door de Verenigde Staten – een markt waar Booking graag terrein wil winnen op marktleider Airbnb.

Lees ook: Afstotelijke glasklomp met huiselijk interieur: het nieuwe Booking.com-gebouw

Vertrouwen bij klanten

Met een omzetgroei van 56 procent op jaarbasis herstelt Booking.com bovendien een stuk sneller dan de concurrentie. Zo maakte het Amerikaanse reisplatform Expedia vorige week bekend dat het vorig jaar 36 procent was gegroeid. Het eveneens Amerikaanse Airbnb zette in 2022 ongeveer 40 procent meer om. Ook op de beurs presteert Booking.com beter. Waar Expedia en Airbnb het afgelopen jaar veel aan waarde verloren, is de koers van Booking ongeveer even hoog als begin vorig jaar.

Volgens topman Fogel heeft dat te maken met het verschil in gretigheid waarmee de bedrijven uit de startblokken kwamen toen reizen door het opheffen van coronarestricties weer mogelijk werd. Booking ging volgens hem meteen „vol gas” in het werven van nieuwe klanten, terwijl rivalen in zijn ogen „veel minder snel van start gingen” met het terugwinnen van de reiziger.

Ook in het nieuwe jaar merkt Booking.com nog niet dat consumenten op hun uitgaven beginnen te letten, zei Fogel. In januari boekten vakantiegangers 95 miljoen overnachtingen – ruim tien miljoen meer dan het vorige record van mei 2022. Dat is ruim 16 procent meer dan in de laatste januarimaand voor de coronapandemie.

De laatste maanden valt bovendien op dat reizigers hun trip weer verder van tevoren boeken, zo vulde financieel topman David Goulden aan. Die booking window – het moment tussen boeking en de reis zelf – zegt volgens hem veel over het vertrouwen bij klanten. Ondanks het herstel van de klandizie bleven klanten nog lang na de pandemie relatief kort van te voren boeken. Voor trips deze zomer ligt ook die graadmeter echter weer op het niveau van voor de coronapandemie.