Mei Li Vos had een punt: de energiecrisis is ook góéd nieuws voor het klimaat

Het is u misschien ontgaan, want de meeste mensen zitten niet op Twitter, maar Mei Li Vos, lijsttrekker in de Eerste Kamer namens de PvdA, zei vorige week iets onhandigs. „We kunnen het wel!” twitterde ze bij een nieuwsbericht over een ongekend laag gasverbruik. „Dank Poetin, voor het inzicht.” Iedereen boos. Of nou ja, iedereen op Twitter, en dat lijkt dan al gauw iedereen. Was ze de mensen die noodgedwongen in de kou zitten omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen soms vergeten? Vos reageerde diezelfde dag nog: „Had net een knullige tweet geplaatst […]. Ik was enthousiast over het feit dat bedrijven het wel kunnen, besparen. Maar dat stond er niet.”

Zondagavond zat Vos in Kiespijn (NTR), een verkiezingsquiz met Diederik Ebbinge, Hanneke Groenteman en Rutger Castricum, waarin haar „uitglijertje” nog eens werd besproken. „Gewoon heel stom”, zei Vos nog maar een keer. Twitter snapt geen ironie, constateerde Ebbinge, wat Castricum dan weer ironisch vond, want als het om twitterend links gaat, dan is het opeens ironie, maar als het rechts is…

Toch had Vos wel een punt. Er zou geen energiecrisis voor nodig moeten zijn, en het is pijnlijk dat een hoop gezinnen – en overigens ook bedrijven – aan het einde van de maand in de knel komen. Maar dat de mensen die daar wél de middelen voor hebben, investeren in energiebesparende oplossingen – dat is goed nieuws voor het klimaat.

Dekentje in de mand

Documentairereeks Tegenlicht (VPRO) durfde donderdagavond zelfs te stellen dat we in Nederland „in onverwacht versneld tempo aan het verduurzamen zijn”. Op die stelling valt wel wat af te dingen, want is de kachel lager zetten omwille van de energierekening een echt duurzame oplossing? Wél als men dat voortaan doet. Níét als een daling van de gasprijs betekent dat het dekentje weer in de mand naast de bank verdwijnt. Toch er zijn ook mensen die (noodgedwongen) meer doen.

Zo ging Tegenlicht in de aflevering ‘Samen vergroenen’ langs bij Ad de Jong, supermarkteigenaar in het Utrechtse dorp Schoonrewoerd. In september vorig jaar zou hij maandelijks 4.100 euro voor gas en elektra gaan betalen, waar dat voorheen 1.100 euro was. De Jong: „De enige maatregel die ik op korte termijn kon verzinnen, was de winkel dicht.” Natuurlijk had hij wel nagedacht over andere oplossingen, alle tl-lampen vervangen door led-verlichting bijvoorbeeld, maar zijn diepvriezer, „net zo oud als mijn moeder”, vrat energie en een nieuwe was veel te duur.

Uiteindelijk besloot De Jong een oproep in de lokale pers te doen. Wilde de gemeenschap misschien helpen nadenken over het behouden van de dorpswinkel? Daar kwamen een paar honderd mensen op af, „het partycentrum zat stampvol”. Men realiseerde zich: de bakker, de groenteman – ook die zouden verdwijnen als het dorp voortaan verderop boodschappen moest doen. Ruim tweehonderd mensen trokken daarom hun portemonnee en zamelden 75.000 euro in.

Had De Jong zijn winkel ook verduurzaamd zonder de energiecrisis? „Heel eerlijk? Nee.” En ook de mensen die daar wél de middelen voor hebben, zoals in het Gooise Laren, legden deze winter opeens massaal zonnepanelen op hun dak. Installateur Robin Teunissen is er sinds een paar maanden kind aan huis. Voor bewoners van sociale huurwoningen is verduurzamen lastiger. In Amsterdam richtten Jannekee Jansen op de Haar en Francis Langedijk daarom de FIXbrigade op, een vrijwilligersorganisatie die sociale huurwoningen „comfortabel en energiezuinig” maakt. In de praktijk komt dat vooral neer op het wegwerken van achterstallig onderhoud, eigenlijk het werk dat woningcorporaties en huiseigenaren hadden moeten doen.

„Dank aan Poetin”, zei een Amsterdamse bewoonster donderdag in Tegenlicht, nadat ze gratis led-lampen en tochtstrips had gekregen. Luisterde Twitter mee?

vervangt deze week Rinskje Koelewijn.