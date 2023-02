Kamagurka dit jaar boegbeeld van Kinderkunstweek voor basisscholen

De Vlaamse kunstenaar Kamagurka (Luc Zeebroek) is dit jaar het boegbeeld van de Kinderkunstweek (KKW), een Zeeuws initiatief om basisschoolkinderen vroegtijdig met kunst in aanraking te laten komen. Het thema van de Kinderkunstweek, van 15 tot 26 maart, is dit jaar ingegeven door de klimaatcrisis en de Watersnoodherdenking: ‘Water in de kunst: van druppel tot tsunami.’

In de Rotterdamse galerie van Christian Ouwens werd afgelopen zaterdag het startsein voor de KKW van dit jaar gegeven, met de onthulling van het kunstwerk dat Kamagurka speciaal voor deelnemende schoolkinderen maakte. „Als kind heb ik nooit stilgestaan bij het begrip klimaat”, zei Kamagurka. „Het was mooi weer, of het regende. Meestal regen. Maar kinderen moeten zich nu al met het klimaat bezighouden. En dat is zo iets fundamenteels, dat je denkt: wat volgt? Straks houdt de zwaartekracht ook op.”

Die gedachte was uitgangspunt voor zijn zeefdruk die alleen schoolkinderen mogen kopen, voor 10 euro: daarop zien we een eendjesvoerend gezin, bij een verticaal zwevende blauwe vijver met eendjes – met de tekst: „Na het klimaat is nu ook de zwaartekracht om zeep.”

‘Genieten van kunst’

Er doen zo’n honderd Zeeuwse scholen mee, goed voor ruim 11.000 kinderen, vertelt Marja Geerse van de stichting KKW. „We hebben ook al gesprekken gevoerd met andere provincies. We willen graag een landelijke Kinderkunstweek, zoals er ook een landelijke Kinderboekenweek is, om zonder door de knieën te gaan kinderen naar kunst te laten kijken en ze ervan te laten genieten.”

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie bekroonde eerder de stichting KKW. Die bestaat, mede met steun van de provincie Zeeland, nu ruim tien jaar. Bij de KKW-thema’s wordt steeds een lespakket met boek en digitale presentatie ontwikkeld; musea, galeries en kunstuitlenen bieden exposities en activiteiten aan. Eerder waren Monika Dahlberg en John Körmeling al kunstenaar van het jaar voor de KKW.

Zee in huis

In het Kinderkunstweek-themaboek van dit jaar vertelt Kamagurka (1956) dat als kind een potloodlijntje op het behang thuis hem fascineerde. Zo hoog had het water in hun huis in Nieuwpoort aan de Vlaamse kust gestaan bij de Watersnoodramp in 1953. „Zwemmen tussen drijvende meubels”, surreëel leek hem dat. In het themaboek komt ook overweldigend water op kunstwerken van Hokusai en William Turner aan de orde, en de ijszeeën van Caspar David Friedrich en Guido van der Werve.

Geerse van de stichting KKW kwam via de Rotterdamse galerie Christian Ouwens in contact met Kamagurka. Diens recente kunstwerk Zeespiegel wordt daar nu geëxposeerd met tekeningen en ook ‘getekende’ flinterdunne stalen beelden, die hij met Ouwens ontwikkelde. Ouwens: „Ik knip altijd Kamagurka’s cartoons uit de krant, maar die raak je snel kwijt. Ik wil ze om me heen houden. Zo kwam ik op het idee zijn tekeningen van dun staal te laten maken.” Kamagurka’s eerste wandtapijt Op de vlucht, gemaakt bij het Textielmuseum Tilburg, is er voor het eerst te zien.