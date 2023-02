Italië legt ngo-reddingsschip aan de ketting na invoering strengere regels voor oppikken migranten

Italiaanse autoriteiten hebben donderdagavond een migrantenreddingsschip van Artsen zonder Grenzen voor twintig dagen aan de ketting gelegd. De ngo schrijft op Twitter dat de autoriteiten aan boord van de Geo Barents kwamen om dat te vertellen. De sancties - inclusief een boete van 10.000 euro - zijn opgelegd omdat de hulporganisatie informatie zou hebben achtergehouden over een reddingsactie, waarbij vorige week 48 migranten werden gered en naar een Italiaanse haven gebracht. Dat meldt persbureau Reuters. Artsen zonder Grenzen noemt het uitvaartverbod „onacceptabel” en stelt dat de organisatie wordt „gestraft om het voorkomen van meer doden op de Middellandse Zee”.

Lees ook: Italië: ngo-boten mogen na redding van migranten niet naar drenkelingen blijven speuren

Eerder op de dag nam het Italiaanse parlement een in december aangekondigde gedragscode aan voor migrantenreddingsschepen. De boten moeten nu toegang vragen tot een haven en daar na een redding onmiddellijk naartoe varen. Op die manier wil de Italiaanse regering voorkomen dat reddingsschepen op zee blijven zoeken naar andere migranten in nood. Hiervoor voerden humanitaire organisaties vaak meerdere reddingsacties uit over een periode van enkele dagen, alvorens naar de Italiaanse kust te varen. Boetes voor het schenden van de nieuwe regels kunnen oplopen tot 50.000 euro, en zelfs tot inname van het schip bij meerdere overtredingen.

Streng optreden tegen migratie is een van de speerpunten van de rechtse regering van Giorgia Meloni, die sinds oktober de premier van Italië is. Eind vorig jaar raakte haar beleid al in opspraak toen meerdere schepen met geredde migranten aan boord geen toestemming kregen om aan te leggen in Italiaanse havens. Meloni’s regering is van mening dat de aanwezigheid van reddingsschepen migranten aanmoedigt om de gevaarlijke oversteek te maken vanuit landen in Noord-Afrika. De Verenigde Naties en ngo’s zeggen dat migranten de overtocht ook zullen wagen zonder reddingsschepen in de buurt, en dat de strengere regels die nu zijn aangenomen hun levens verder in gevaar brengen.

Volgens VN-organisatie IOM hebben dit jaar (tot aan 20 februari) meer dan 16.000 migranten Europa bereikt over zee. Ruim 12.000 van hen kwamen aan in Italië. Tot nu toe zijn 142 mensen overleden of vermist geraakt. Vorig jaar waren dat er meer dan 1.800, en in 2021 meer dan 3.000. In 2022 kwamen de meeste migranten uit Egypte, gevolgd door Syrië. In 2021 stonden Tunesië en Marokko bovenaan de lijst.