Hotelwebsite Booking.com veert na lastige coronajaren financieel weer op

Hotelreserveringsplatform Booking.com veert weer op na de coronajaren. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde cijfers van het bedrijf. Booking.com registreerde afgelopen jaar 13 procent meer inkomsten dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf werd tijdens de pandemie door de reisbeperkingen hard in haar verdienmodel getroffen.

Over het afgelopen jaar boekte het bedrijf meer omzet dan in 2019, het vorige recordjaar. De omzet steeg met 56 procent naar 17,1 miljard dollar (omgerekend zo’n 16,15 miljard euro). Ook de winsten namen na de coronajaren flink toe: in 2022 hield het 2,9 miljard euro aan winst over. Dat was wel nog 40 procent lager dan het jaar voor de pandemie. Het verdienmodel van Booking.com leunt voornamelijk op de commissies die hotels afdragen voor via het platform gemaakte boekingen, vergoedingen voor het verlenen van betaaldiensten en het verkopen van reisverzekeringen. Volgens de cijfers zou de hotelwebsite in januari een nieuw record hebben gevestigd voor maandelijkse kamerovernachtingen.

In crisisjaar 2020 nam Booking.com ruim 65 miljoen euro aan overheidssteun aan naar aanleiding van het uitbreken van de pandemie. Het deed daarvoor beroep op de NOW-regeling. Daar kwam kritiek op omdat het datzelfde jaar topbestuurders bonussen uitkeerde voor een bedrag van 28 miljoen euro. Booking.com wijzigde zelfs zijn eigen beloningsregels om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen. Tegelijk werden duizenden Nederlandse banen de afgelopen jaren geschrapt. Op wereldschaal werd een kwart van de Booking.com-werknemers ontslagen. De steun werd na de kritiek uiteindelijk terugbetaald.

