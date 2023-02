Het Uur met psychiater Dirk De Wachter

De beroemde psychiater Dirk de Wachter legt in zijn boeken de hele samenleving op de divan. Door de diagnose kanker en het ‘aanschouwen van de dood’ onderzoekt hij wat er nu écht belangrijk is in het leven, wat het leven de moeite waard maakt. Met Pieter van der Wielen praat hij over het vinden van troost als het noodlot toeslaat. Over hoe liefdevolle verbinding met anderen groeit in kwetsbare periodes en hoe de aanraking van een verpleegster hem terughaalde in zijn menselijkheid tijdens een waan in het ziekenhuis.