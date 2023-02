Gevierde Marokkaanse zanger veroordeeld in verkrachtingszaak

Een rechtszaak in Parijs maakt veel los in de Arabische wereld. De gevierde Marokkaanse zanger Saad Lamjarred (37) staat daar terecht in een verkrachtingszaak. Het is een misdrijf waar hij vaker van is beschuldigd, maar waar hij tot nu toe mee kon wegkomen. Tot vandaag: hij is veroordeeld tot zes jaar cel – één jaar minder dan geëist – en een boete van 375.000 euro, te betalen aan het slachtoffer. Dat de Marokkaanse koning Mohammed IV topadvocaten ter beschikking had gesteld om de zanger uit de gevangenis te houden, mocht niet baten.

Op 25 oktober 2016 werd Lamjarred gearresteerd in het Paris Marriott Champs Elysees Hotel. De toen twintigjarige Laura P., de vrouw die hij de avond ervoor had meegenomen naar zijn hotelkamer na een avondje stappen, had aangifte tegen hem gedaan omdat hij haar die nacht zou hebben mishandeld en hebben gedwongen tot seks.

‘Ze was doodsbang’

Laura en Lamjarred ontmoetten elkaar in de chique restaurant-nachtclub Le Matignon, waar ze de avond met elkaar doorbrachten op de dansvloer. Naar eigen zeggen wist Laura niet dat Lamjarred een zeer bekende muzikant is in de Arabische wereld. Hij was in de Franse hoofdstad voor een optreden. Rond zes uur ’s ochtends vertrokken de twee naar de hotelkamer van de zanger.

Het slachtoffer deed tijdens het proces haar verhaal. „We kusten elkaar en toen duwde hij plotseling mijn hoofd tegen de grond.” De zanger zou haar hebben gedwongen om zich uit te kleden, waarna hij haar zou hebben verkracht. Laura gehoorzaamde omdat ze doodsbang was, vertelde ze in tranen in de rechtbank van Parijs.

Hotelmedewerkers die de desbetreffende ochtend aanwezig waren, bevestigen haar verhaal. Zo beschreef een schoonmaakster dat ze Laura om hulp hoorde roepen. „Ze was aan het huilen en trilde helemaal. Ze was doodsbang.” Haar mannelijke collega beschreef hoe Lamjarred in paniek in zijn boxershort de kamer probeerde te verlaten. „Hij knielde voor me en smeekte me om de politie niet te bellen”, getuigde hij.

Lamjarred zou onder invloed zijn van cocaïne en alcohol. Hij heeft zes maanden in een Franse cel doorgebracht, maar werd in april 2017 weer vrijgelaten. Wel moest hij een enkelband om en mocht hij het land voor lange tijd niet verlaten.

Zilveren lepel

De ‘koning van Arabische pop’ werd geboren met een zilveren lepel in de mond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Hij is de zoon van zanger Bachir Abdou en actrice Nezha Regragui, beiden gevestigde namen in Marokko. Zijn bekendste nummer, ‘Lm3allem’ [vakman, ambachtsman], uit 2015, heeft meer dan een miljard streams op YouTube.

Kort na de release van dat nummer ging hij samenwerkingen aan met grote artiesten uit Libanon, Egypte, Tunesië en met Nicolas Reyes van de Franse Gypsy Kings. Met Reyes maakte hij een liedje over de Marokkaanse koning Mohammed IV, ‘Viva El Rey Habibna’ [lang leve onze lieve koning]. Diezelfde koning voorzag Lamjarred direct van de beste advocaten toen hij werd gearresteerd, tot woede van veel vrouwenbewegingen in Marokko. De hulp van de koning zou volgens hen een verkeerd signaal afgeven en slachtoffers van seksueel geweld niet serieus nemen.

Het is niet de eerste keer dat Lamjarred beschuldigd wordt van seksueel geweld en misbruik. In 2010 werd hij in New York gearresteerd, omdat hij een vrouw zou hebben geslagen en verkracht in het stadsdeel Brooklyn. Hij ontvluchtte het land nadat hij op borgtocht was vrijgekomen. Tot 2016 gold er een arrestatiebevel voor hem, maar die werd ingetrokken nadat er een schikking werd getroffen met het slachtoffer.

Ook in Casablanca meldde zich een slachtoffer bij de politie, maar haar aanklacht werd ook ingetrokken, nadat ze onder druk werd gezet door de familie van Lamjarred. In 2018 was het weer raak, ditmaal in de Zuid-Franse havenplaats Saint-Tropez, waar hij in een nachtclub een vrouw heeft verleid om een drankje te drinken in zijn hotelkamer. Eenmaal daar aangekomen zou hij het slachtoffer op brute wijze op het bed hebben geduwd, haar polsen hebben vastgeklemd en gedwongen hebben tot geslachtsgemeenschap.

Lees ook: One-night-stands verdelen Marokko

Populariteit

Ondanks deze vier verkrachtingszaken is de populariteit van Lamjarred niet aangetast, althans niet in de Arabische wereld. De zanger heeft zelfs geprofiteerd van de persoonlijke steun van koning Mohamed VI. Zijn muziek blijft door de speakers dreunen en de geloofwaardigheid van de vier slachtoffers wordt in twijfel getrokken.

Zijn fans hielden zelf een demonstratie voor het Franse consulaat in Casablanca, waar ze leuzen scandeerden als ‘We zijn allemaal Saad’ en ‘Laat onze Saad vrij’. Ook collega-artiesten steunen hem, door op de sociale media te laten weten dat ze achter de zanger staan en de ‘lastercampagne’ tegen hem niet geloven.