Gevangenisstraffen tot acht jaar voor aanslagen op Poolse supermarkten

Vijf mannen zijn vrijdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot gevangenisstraffen tot acht jaar voor de aanslagen op Poolse supermarkten in verschillende Nederlandse gemeenten. Dat meldt persbureau ANP. Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen tot negen jaar tegen het vijftal, mannen tussen 21 en 28 jaar. Volgens de rechtbank getuigden de aanslagen „van een brutaliteit van de buitencategorie”.

Serginio S. (28) kreeg voor zijn „coördinerende rol”, zoals de rechtbank die omschreef, de hoogste straf: acht jaar gevangenis. Andere daders, onder wie twee chauffeurs, kregen celstraffen van drie jaar, 48 maanden en 24 maanden. Een 21-jarige dader kreeg 22 maanden jeugddetentie.

De serie aanslagen op Poolse supermarkten werden tussen december 2020 en januari 2021 in de gemeenten Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk en Tilburg gepleegd. Door middel van zelfgemaakte bommen, met benzine gevulde jerrycans aangestoken met een accu en een kabel, werden de supermarkten in brand gestoken. In Aalsmeer slingerden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot dertig meter ver. Ook ging een auto in vlammen op en ontstond brand in een woning boven de winkel. Volgens de officier van justitie hebben daders bij drie explosies personen in levensgevaar gebracht en voor veel angst gezorgd bij de slachtoffers en in de samenleving.

Over het motief voor de aanslagen is niets bekend. Zowel tegenover de politie als in de rechtbank hebben de verdachten daarover nooit duidelijkheid gegeven. Het OM vermoedde „eigen financiële gewin” als belangrijkste motief van de daders voor het plegen van de aanslagen. Volgens het OM waren de aanslagen het werk van een professionele organisatie, een „geoliede machine” die de uitvoerders ronselde via Snapchat of Telegram, ze uitvoerig instrueerde en daarnaast briefde over de locatie. Het OM schatte de schade op zo’n 500.000 euro en eiste dat de verdachten daarvoor zouden opdraaien.