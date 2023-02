Feyenoord loot Sjachtar Donetsk, AZ treft Lazio

Feyenoord moet het in de achtste finale van de Europa League opnemen tegen Sjachtar Donetsk. Dat bleek vrijdag bij de loting in het Zwitserse Nyon. De koploper van de Eredivisie speelt op 9 maart eerst een uitwedstrijd; een week later, op 16 maart, volgt in de eigen Kuip de return tegen de Oekraïense topclub. AZ neemt het in de achtste finale van de Conference League op tegen het Italiaanse SS Lazio. Ook de Alkmaarders beginnen met een uitwedstrijd, op 7 maart in Rome. Op 16 maart is de return in het AFAS Stadion.

Feyenoord zal vanwege de oorlog in Oekraïne voor de uitwedstrijd naar Polen moeten afreizen. Sjachtar speelt al jaren niet in de thuisstad Donetsk. Dit seizoen werd de thuisbasis Kyiv in Europees verband ingeruild voor Warschau, waar de club in het stadion van Legia Warschau speelt. Feyenoord-trainer Arne Slot ziet daar een mogelijk voordeel in. „De reden is verschrikkelijk”, aldus Slot. „Maar het stadion zal niet vol zitten met supporters. Dat is geen nadeel voor de uitspelende ploeg.” Een ander voordeel voor Feyenoord is dat Sjachtar sterspeler Mychajlo Moedryk in de afgelopen transferperiode voor 100 miljoen euro naar Chelsea zag vertrekken.

AZ-trainer Pascal Jansen noemde Lazio een „prachtige”, maar ook „stevige tegenstander”. Desgevraagd blikte hij terug op de wedstrijden die Feyenoord dit seizoen speelde tegen de club uit Rome in de poulefase van de Europa League. Hij herinnert zich dat Feyenoord het „heel erg moeilijk had in die wedstrijden”. In Rome verloren de Rotterdammers in de eerste seizoenshelft met 4-2. De thuiswedstrijd werd met 1-0 gewonnen, waarna het zich als groepswinnaar plaatste voor de kwartfinale van de Europa League.

Donderdag werden met Ajax en PSV de twee overige Nederlandse clubs in de Europa League uitgeschakeld. Ajax verloor in Berlijn met 3-1 van Union Berlin. PSV won thuis van Sevilla (2-0), maar de overwinning was onvoldoende om de eerder in Spanje geleden nederlaag (3-0) weg te poetsen.

Lees ook dit artikel over Sjachtar Donetsk, een clubdie al acht jaar op de vlucht is voor geweld