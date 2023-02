Een veldbestormer bij het voetbal, nauwelijks een verrassing

Alleen is hij niet, de man die donderdagavond in het stadion van PSV over de boarding sprong en de keeper van Sevilla aanviel. Dat was tijdens een wedstrijd in de Europa League, maar ook in de Eredivisie kwamen dit seizoen regelmatig supporters het veld op om hun woede te uiten tegenover spelers.

Het gebeurt steeds vaker, concludeerde voetbalbond KNVB in oktober nog. Uit een meting over het laatste volledige seizoen 2021-2022 bleek dat er dat jaar 105 ‘veldbetredingen’ waren, een „opvallend hoog” aantal, volgens de KNVB. De straf: minimaal 60 maanden stadionverbod.

Maar bij de supporters die woedend het veld opgaan houdt het niet op. Clubs, de bond, gemeenten, politie en justitie krijgen steeds slechter grip op voetbalgeweld. Deze week besloot burgemeester Sybrand Buma (CDA) van Leeuwarden dat er de rest van het seizoen geen uitpubliek meer welkom is in het stadion van de plaatselijke club SC Cambuur, vanwege rellen afgelopen weekend rond de derby tegen sc Heerenveen. Daarbij werden bussen met fans bekogeld met stukken beton en agenten aangevallen en er voor tonnen aan schade werd gemaakt. Een politiepaard raakte gewond.

Netten in het stadion

Een algeheel verbod is nieuw, maar geen uitpubliek toelaten gebeurt al langer bij indviduele wedstrijden. Zo zijn er sinds 2009 geen uitfans welkom bij duels tussen Ajax en Feyenoord. In de laatste versie van de ‘Klassieker’, in de Kuip, moesten desondanks rond het hele veld netten worden opgehangen, om te voorkomen dat spelers bekogeld zouden worden vanaf de tribunes. Er was onder meer vrees voor geweld richting Ajacied Steven Berghuis, die na zijn overstap van Feyenoord naar Ajax in 2021 met de dood werd bedreigd.

Al tientallen jaren strijden de autoriteiten en clubs in Nederland tegen hooligans, en het leek er een poosje op dat voetbalgeweld tanende was. De politie trok zich zelfs langzaam terug uit de stadions en ging zich concentreren op het in de gaten houden van de soms gewelddadige leiders van supporterscollectieven.

In 2019 schreef politiechef Frank Paauw in het jaarverslag Voetbal en Veiligheid: „De jaren waarin hooliganisme in en rond stadions haar hoogtepunt beleefde […] liggen achter ons.” Rivaliserende supportersgroepen troffen elkaar vaker buiten stadions, voor vechtpartijen op afspraak.

De ‘Voetbalwet’ uit 2010 speelde een rol. Stadion- en gebiedsverboden werden mogelijk, fans mochten niet meer zelfstandig reizen naar uitwedstrijden, de straffen voor voetbalgerelateerd geweld werden hoger. Op papier heeft Nederland, naar Engels voorbeeld, strenge wetgeving voor voetbalfans. De uitvoerbaarheid ervan laat volgens critici alleen ernstig te wensen over.

Meldplicht

PSV meldde deze vrijdag dat de twintigjarige man die de keeper van Sevilla aanviel, een stadionverbod heeft. Dat is niet per se een verrassing. Stadionverboden die door club of KNVB worden opgelegd koppelen aan een meldplicht – de rechter kan dat wel – is nog altijd niet gebruikelijk. Het is daardoor voor fans met een stadionverbod vrij eenvoudig om toch het stadion in te komen, op het ticket of de seizoenkaart van een ander. „Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht”, aldus Marcel Brands, algemeen directeur van PSV.

Het geweld in stadions is bovendien na de pandemie opgelaaid, blijkt uit diverse analyses. In het seizoen 2021-2022 stelde de onafhankelijk aanklager 148 keer een onderzoek in naar ongeregeldheden. Dat is bijna drie keer zoveel als in de seizoenen daarvoor (coronajaren niet meegerekend). Er werden ruim 1.250 landelijke stadionverboden opgelegd, het dubbele van het ‘normale aantal’ in het afgelopen decennium. Belangrijkste redenen waren het gooien met vuurwerk en bier naar spelers of scheidsrechters.

De KNVB maakt zich zorgen. De strijd tegen de hooligans wordt ook opgevoerd, onder meer door specialisten in te schakelen die via beeldmateriaal daders proberen te pakken. Toch gaat het volgens directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen nog altijd om een „kleine groep rotte appels”, zei ze in oktober bij de presentatie van de cijfers, die het verpest voor ruim vijf miljoen fans die naar het betaald voetbal komen kijken. Supporters wilde ze deze mensen niet noemen. Het voetbal, zei ze, is beter af zonder hen. Dat was vooral een wens, zal Van Leeuwen hebben geweten. En niet de realiteit die nog wekelijks in de Eredivisie en bij Europese wedstrijden in de stadions te zien is.