Eén jaar oorlog: het leven aan het Oekraïense front

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En nog steeds wordt er hard gevochten in het Zuiden en Oosten van het land om de Russen tegen te houden. Oekraïne verslaggever Floris Akkerman ging naar het front en zag daar hoe Oekraïense militairen vechten voor hun vaderland.

