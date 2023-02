Dodental aardbevingen Turkije en Syrië loopt op tot meer dan 50.000

Het dodental in Turkije en Syrië als gevolg van de zware aardbevingen van tweeënhalve week geleden ligt inmiddels boven de 50.000. De Turkse nooddienst AFAD meldt vrijdag dat in Turkije 44.218 burgers door de ramp zijn overleden. In Syrië zijn ruim 5.900 lichamen geborgen. Naar verwachting zal het dodental nog verder oplopen.

Donderdag zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu dat zo’n 313.000 tenten zijn opgezet voor inwoners die door de aardbevingen dakloos zijn geraakt. Ook worden momenteel honderdduizend containerwoningen geplaatst. Volgens Soylu wonen zo’n 865.000 mensen in tenten en 23.500 anderen in deze containerwoningen. Meer dan 160.000 gebouwen in Turkije met daarin meer dan 520.000 appartementen zijn verwoest of zwaar beschadigd.

De aardbevingen van 6 februari zijn de dodelijkste natuurramp die Turkije heeft getroffen sinds de beving van 1939, waarbij dertigduizend slachtoffers vielen. Vooralsnog zijn dit de dodelijkste aardbevingen wereldwijd sinds die in Pakistan in 2005. Hierbij kwamen meer dan 70.000 mensen om het leven.

Donderdag kondigde het kabinet aan de visumregels te versoepelen voor alle Turken en Syriërs uit de getroffen gebieden met eerste- en tweedegraads familie in Nederland. Ook mensen die niet over alle nodige documenten beschikken komen voor een visum in aanmerking en aanvragen uit het rampgebied worden met voorrang en sneller behandeld.