Na een verrassingsbezoek aan president Volodymyr Zelensky in Kiev, zit president Joe Biden samen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan in een trein, waar hij zijn toespraak nog eens doorneemt die hij de volgende dag in de Poolse hoofdstad Warschau zal houden. In deze speech benadrukte hij dinsdag dat het Westen verenigd is en zal blijven in het steunen van Oekraïne.

Foto Evan Vucci / Reuters