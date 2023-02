De onverwachte overweldiging van de grote stad

Klein in de grote stad vertelt het verhaal van een bijzondere reis die een kind maakt door een grote stad. Een tocht die wat droef en onheilspellend begint, maar gaandeweg steeds meer licht en vertrouwen oproept. Het is voor het eerst dat de bekroonde Canadese illustrator Sydney Smith (1980) zowel de tekst als de illustraties verzorgt voor een prentenboek en dat levert meteen een beeldschoon resultaat op, waar tekst en beeld perfect samengaan. Ze vertellen dit verhaal over eenzaamheid, missen, de grilligheden van de stad en uiteindelijk over vertrouwen in jezelf en elkaar.

Silhouet

Het kind – we weten als lezer niet of het gaat om een jongetje of een meisje – reist alleen met het openbaar vervoer. In vier plaatjes van stripformaat zien we het silhouet teruggetrokken tegen de rand van het kader zitten. Het kind zit in een tram. De wereld achter het raam is in kleur weergegeven, vaag, maar de metro rijdt duidelijk door een drukke stad met wolkenkrabbers, drukke kruispunten en filekruipend verkeer. Dan verandert het kijkpunt en kijken we vanaf het trottoir de tram in. We zien het kind met een wintermuts op naast de andere passagiers. We kunnen door twee ramen heen kijken, waardoor we de overkant van de straat kunnen zien. Tegelijk zien we in de spiegeling van het glas de flats van de stad opdoemen. Het is een weergaloos knappe diepte-illustratie in waskrijt, waterverf en inkt, die zo uit de losse pols lijkt opgezet. Een kenmerk van Smith, want ook in het prentenboek Ik praat als een rivier van Jordan Scott over een stotterende jongen, was te zien dat Smith zijn prenten deels organisch tot stand laat komen, maar niet zonder sturing of onderzoek. Daar liet hij bijvoorbeeld materialen met elkaar botsen, om het verhaal over een stotterende jongen extra kracht bij te zetten.

De illustraties van Klein in de grote stad delen telkens de ruimte op de bladspiegel anders in. Het begint als een vrij stripachtige opzet van kaders, maar wordt gaandeweg doorbroken met paginagrote prenten en zelfs een beeld dat over twee pagina’s doorloopt.

De spaarzame tekst mist daarbij geen enkele keer zijn doel. Het kind gidst ons door de stad. Het is uit de tram gestapt en beweegt zich nu door de straten: ‘Via een steegje vind je soms een kortere route. Maar dit steegje zou ik niet nemen. Het is er te donker.’ De stad is overweldigend, maar het kind weet de weg en is niet in paniek. Het observeert en concludeert: ‘In deze tuin zijn drie grote honden die elkaar achternazitten en naar elkaar bijten. Die plek zou ik vermijden.’

Zelfredzaamheid

In eerste instantie is niet geheel duidelijk wat het kind aan het doen is en tot wie het zich richt. Spreekt het ons aan, of zichzelf? Wel verloopt de tekst van grimmig naar gemoedelijk. Het is inmiddels gaan sneeuwen, steeds witter worden de pagina’s. ‘De visboeren in de straat zijn aardig, waarschijnlijk geven ze je wel een visje als je erom vraagt.’ En: ‘Ik weet dat je graag naar muziek luistert. In het blauwwitte huis verderop in de straat woont iemand die altijd pianospeelt.’ Het kind kent de buurt, de straat.

Pas vlak voor het eind zien we het kind een poster ophangen. Er is een kat vermist. ‘Als je wilt, kun je ook gewoon terugkomen.’ Zo werkt het verhaal naar de finale toe. Het kind is inmiddels thuis aangekomen en in zijn moeders armen gekropen. ‘Maar ik ken jou. Je redt je wel.’ Deze laatste zinnen kunnen evengoed gaan over de verloren kat als over het kind dat hem mist. Het is een mooi einde in dit prentenboek over anonimiteit en zelfredzaamheid. Klein in de grote stad is zo’n zeldzaam werk waarbij alles op zijn plaats valt: een spaarzame, maar indrukwekkende tekst, adembenemend beeld in een verhaal met een originele boodschap waarin je noodzaak proeft.