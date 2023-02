De 9 leukste Nederlandstalige podcasts over muziek

1 Making an Opera

#1 - Akte 1: Audities

Een paar jaar geleden kreeg radioheld Stef Visjager (Parelradio) de eer om De Nationale Opera te volgen tijdens de voorbereidingen van een opera van Willem Jeths: Ritratto. Maar: corona. Gelukkig voor Visjager bracht dit noodlottige element alleen maar méér drama naar haar podcast: tijdens de opnames werd duidelijk dat de opera niet voor publiek opgevoerd zou kunnen worden.

Zo’n anderhalf jaar liep Visjager mee met de artiesten en decorontwerpers - die zich daar niet altijd even gemakkelijk bij voelen. Alle hectiek achter de schermen nam ze op en bewerkte ze tot deze boeiende en eerlijke podcastserie. De luisteraar hoort de onzekerheid, frictie en wanhoop die met het creatief maakproces gepaard gaan. Bijvoorbeeld wanneer het tot op het laatste moment voor iedereen onduidelijk is hoe de kostuums van de ongrijpbare couturier Jan Taminiau er precies uit komen te zien. Een goed gemaakte, gelaagde reeks die een uniek kijkje achter de schermen van het operabedrijf biedt.

2 Bobcast

Trailer

Bob Dylan’s ‘Bootleg Series’ blijven maar komen: inmiddels zijn er al zeventien albums uitgekomen. Keer je de volgende keer, na het luisteren daarvan, eens tot deze fantastische uitgebreide gesprekspodcast. Bobcast is namelijk een heerlijke diepe duik in het leven en repertoire van de unieke muzikant.

Zevenentwintig afleveringen die een ander aspect van de briljante, inmiddels 81-jarige muzikant behandelen: Bob als baas, Bob als vernieuwer, Bob als podiumartiest, Bob als poëet. En bij elke aflevering een andere gast; een verzamelaar, een bewonderaar, een bekende Nederlander of iemand uit de muziekindustrie. Allen even idolaat, en toch verveelt dat niet.

3 Sporen

Sporen - De verhalen achter de muziek [Trailer]

Volgens de traditie van de Amerikaanse podcast Song Exploder maakt Omroep Zwart nu ook een podcast waarin muzikanten hun eigen muziek ontleden. In Sporen mogen artiesten lekker dicht tegen hun nummers aankruipen, om vanuit dat comfort te vertellen over de totstandkoming ervan. De diepste dalen lijken steevast tot de hoogste pieken te leiden.

Naaz vertelt dat ze, na twee uur in een foetuspositie te hebben liggen tobben, haar comeback track ‘Never Have I Ever’ er in één take uitgooide. Zanger Willem lijkt de sombere muziek op zijn laatste album Man In Nood dan weer mede te danken hebben gehad aan de pandbaas die de ramen van zijn studio dichtte. „Dat heeft misschien ook wel bijgedragen aan die vitamine D-loze nummers.”

4 De Laatste Dagen Van…

Nieuw! Seizoen 3 over Marvin Gaye nu te beluisteren

Grote levens, dramatische finales. Eerdere seizoenen van De Laatste Dagen Van… behandelden popzangers John Lennon en Freddie Mercury. In het nieuwste seizoen wordt Marvin Gaye besproken, de fenomenale soulzanger die op de dag voor zijn 45ste verjaardag door zijn vader werd doodgeschoten.

De spanningen tussen vader en zoon begonnen vroeg. Marvin senior was dominee, maar vaak werd hij uitgenodigd op voorwaarde dat hij zijn zingende zoontje meenam. De jaloezie die de vader voelde, uitte hij hardhandig.

Interviews, reportages, gastoptredens, archiefmateriaal; alles wordt uit de kast getrokken om de mens uit de mythe te halen. Gevoegd bij Gaye’s sombere leven, klinkt de muziek ineens zo veel triester.

5 De Grote Harry Bannink Podcast

DGHBP afl01 - Hans Dorrestijn

Ongekunsteld werkt vaak het best. Het is de authentieke aanpak van presentator en podcastmaker Gijs Groenteman (een korte introductie waarna een vrijwel onbewerkt gesprek bij iemand thuis) die De Grote Harry Bannink Podcast zo’n feest maakt om naar te luisteren. Alle gasten zijn op hun gemak en iedereen is enthousiast. En allemaal aanbeden ze dezelfde man.

Harry Bannink. De gevierde componist, de man in het theater naast Wim Sonneveld of Annie MG Schmidt, het muzikale brein achter ’t Schaep met de 5 pooten of Ja zuster, nee zuster en Ome Willem‘s hoofd-geitebreier. Urenlang wordt hij besproken, geëerd, geliefd en gevierd - en dat voor vierenveertig afleveringen.

6 De Keiharde Pödcast

#1 - Swedish sounding deathmetal van Defy The Curse (S07)

Alsof je na een concert nog staat na te praten, zo brengen Suzanne Bosman en Mike Arntz je in De Keiharde Pödcast de beste tips en anekdotes uit de wereld van het hardere en duistere gitaargeluid. Van nieuwe releases uit binnen- en buitenland, tot verloren gewaande pareltjes die Mike uit zijn schijnbaar oneindige platenkast opdiept.

Ze nemen zichzelf niet te serieus, maar hun luisteraars en de artiesten des te meer. Dat zorgt niet alleen voor goede muziek, maar ook voor mooie en soms zelfs ontroerende gesprekken over keiharde muziek.

7 The Legend of Zillion

Trailer - The Legend of Zillion

„Voor de ene is het een oord van verderf en decadentie, voor de andere is het een tempel van amusement.” Zo begint deze podcast over de Antwerpse megadiscotheek Zillion (1997-2002). Uit de indrukwekkende stroom anekdotes die in drie afleveringen volgt, blijkt dat voor beide veel te zeggen valt.

Eigenaar Frank Verstraeten verzon de bizarste stunts om zijn bezoekers in vervoering te brengen: van kippen op de dansvloer en vuurwerk in de zaal tot seks op het podium en een miljoen frank die hij een keer van het balkon liet blazen. Verstraeten zelf vertelt hoe zijn spektakelzucht botste met de autoriteiten. Na een reeks beschuldigingen, van fraude tot geweldpleging, kwam een einde aan zijn beruchte club.

8 Weird Hit Wonder

#17 - Trafassi - Wasmasjien

In Weird Hit Wonder gaat 3voor12-journalist Atze de Vrieze op zoek naar het verhaal achter de liedjes die niemand in zijn Top 2000-lijstje zal zetten, maar die in hun tijd tegen alle verwachtingen in grote hits waren. Hoe bijvoorbeeld twintig boeren onder de naam Mannenkoor Karrespoor uit Tuk (Overijssel) een jubileumlied voor hun favoriete kroegbaas schreven en dit uitgroeide tot de landelijke monsterhit ‘Mooi Man’ (1990) die ook in de stad uit volle borst werd meegezonden. Andere hits die langskomen zijn de Kopspijkers-satire ‘I Wanna Be a One Day Fly’ (2001), de dancehall spoof ‘Meisje (Zo lelijk als de nacht)’ (1997) en de gabberhit ‘Alles naar de klote’ (1992). Vrolijk en confronterend als je erachter komt dat je de besproken liedjes woord voor woord kan meezingen. Van Party Animals tot André Rieu, een feest der herkenning (ook al geef je het liever niet toe).

9 All That Jazz

Trailer - All That Jazz

De allergrootste jazzfanaten zullen er waarschijnlijk weinig nieuwe informatie uit halen, maar daar staat tegenover dat de podcast All That Jazz voor de beginner juist erg goed te volgen is. In rap tempo bespreekt presentator Tine de Donder met gepensioneerd journalist en jazzkenner Karel van Keymeulen het repertoire, de levens en de inspiraties van de grootste jazzmuzikanten, die Keymeulen overigens allemaal ooit wel eens ontmoet lijkt te hebben.

Keymeulen schreef al eerder ‘All That Jazz: 50 iconische jazzstukken voor alle moods’. In de podcastversie van dit boek wisselt zijn zachte stem af met opzwepende muziek van Louis Armstrong of Art Blakey. Iedere aflevering vormt zich aan de hand van een overkoepelend thema, zoals swing of blue notes. Kortom: alles in deze podcast verloopt even smooth.

