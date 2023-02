Ellen ten Damme over de Barok: ‘Buxtehude op orgel, dat is bijna punk!’

„In bad luister ik veel barokmuziek, samen met m’n vriend en met kaarsen. Dan kijken we graag barokopera’s. Atys van Lully ofzo.”

Ellen ten Damme zegt het de dag na de première van haar nieuwe programma Barock in Carré in Amsterdam. Ze heeft nauwelijks geslapen en geniet nog na van het super enthousiaste publiek. Vanaf maart gaat ze drie maanden op tournee door Nederland.

„Ik zat in mijn huis in Frankrijk, en het was koud en het gas was op. Ik zat bijna in de open haard, met overal kaarsen, walnoten te kraken en een podcast te luisteren over Louis XIV, met muziek uit die tijd. Het was net alsof ik toen leefde. Ik moest de titel voor mijn nieuwe show doorgeven en toen dacht ik ‘Natuurlijk! Barok!’.

„Ik luister de laatste jaren graag barokmuziek. Ik hou heel erg van die sfeer. Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, Dietrich Buxtehude. Bach ook wel natuurlijk, maar liever Lully. Ik weet niet, het heeft zo de tand des tijds doorstaan, het móét wel goed zijn. Het is geschiedenis, bij geschiedenis heb ik altijd het gevoel dat ik er wat van opsteek. En die oude instrumenten geven zo’n fijne nostalgische sfeer.

Muzikale wetten

„Eigenlijk is klavecimbel een rotinstrument. Hij kan niet hard en hij kan niet zacht. Maar daardoor werden componisten gedwongen om de muziek te versieren. Barokmuziek zit ook vol met muzikale wetten die je gaat herkennen. Hoe iets moet eindigen bijvoorbeeld.

„Oh wacht eens, ik heb vroeger vioolles gehad op de muziekschool in Assen, en toen ik 9 was, werd ik daar in een kinderbarokorkestje gestopt. Joh dat was ik alweer vergeten. Ik weet er niet veel meer van. Volgens mij betekende ‘barok’ toen vooral ‘heel licht spelen’.

Foto Danny Ellinger

„Muziek van Vivaldi is licht, heel makkelijk te behapstukken. Buxtehude op orgel, dat is bijna punk! Héél wild, en grommend en duister en mooi en gááf.

„Als ik in de Barok had geleefd, was ik een troubadour geworden. Hoewel, als vrouw kon je vast niet zo veel toen. Oké, ik had me als man verkleed en was troubadour geworden. Ik zou van hof naar hof reizen om muziek te maken. Maar eigenlijk is dat precies wat ik nu doe. Ik ga van theater naar theater. Dat voelt vast net zo.

„De voorstelling hangt aan Louis XIV en decadent despotisme en macht. Ik heb Barock wel expres met ck geschreven, anders gaan mensen te veel aan oude muziek denken. Er zit Vivaldi in, en Purcell, Bach, Lully, maar ook Kate Bush en Rammstein en Franse chansons, en veel eigen liedjes. Bijvoorbeeld een ballade over het tweederangs lot van de alt, die nooit de hoofdrol krijgt. En een liedje over hoe de tenor altijd de sopraan wil én krijgt en dat de sopraan niks gevraagd wordt en dat de bas de tenor altijd een zak hooi vindt.

„Voor de goede verstaander heeft Barock veel verwijzingen naar Franse barokopera, met een proloog en vijf bedrijven en een epiloog enzo. Het heeft dansers, en een houten decor van handgeschilderde panelen die uit de lucht komen. ’t Is heel groots allemaal, met veel spektakel.”

Ellen ten Damme – Barock. Tournee vanaf 30 maart. Meer informatie: ellentendamme.nl