Britse uitgever lanceert extra Roald Dahl-collectie zonder veelbesproken aanpassingen

De Britse kinderboekenuitgeverij Puffin lanceert een collectie van Roald Dahl-boeken waarin passages in de verhalen niet zijn aangepast. Dat meldt de uitgeverij vrijdag. Puffin doet dat in een reactie op de ophef die ontstond omdat het had aangekondigd „aanstootgevende taal” in Dahls verhalen aan te passen. Onder The Roald Dahl Classic Collection vallen zeventien boeken, waaronder Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda en De Heksen.

Vorige week kondigde de uitgeverij aan dat honderden passages uit de boeken van Dahl gewijzigd zijn in de nieuwe edities, zodat „iedereen kan genieten” van de verhalen. Het zou daarbij vooral gaan om omschrijvingen van het voorkomen van de personages, zoals de woorden ‘dik’ en ‘lelijk’, die als aanstootgevend kunnen worden beschouwd. De aankondiging zorgde voor veel kritiek. „Roald Dahl was geen engel, maar dit is absurde censuur”, twitterde de Britse schrijver Salman Rushdie. Ook de Britse premier Rishi Sunak uitte zich kritisch en zei dat het werk van Dahl „behouden en niet geretoucheerd” moest worden. Ook PEN America, een gemeenschap van ongeveer 7.500 schrijvers die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, zei „gealarmeerd” te zijn door de veranderingen.

Puffin zegt te hebben geluisterd naar de kritiek. De uitgever noemt zijn taak om Dahls verhalen met kinderen te delen zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid. De ongekuiste collectie wordt later dit jaar gepubliceerd door Penguin Books, het moederbedrijf waar Puffin onder valt. Op deze manier wil de uitgeverij lezers „de kans bieden om zelf te kiezen hoe ze de magische verhalen van Dahl ervaren”.