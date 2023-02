Boeing staakt opnieuw leveringen 787 Dreamliner, ditmaal vanwege rompproblemen

De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing moet de komende tijd opnieuw de levering staken van de 787 Dreamliner. Dat hebben het bedrijf en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit bekendgemaakt, melden internationale persbureaus vrijdag. De opschorting is het gevolg van problemen met de romp van het relatief zuinige vliegtuig. Twee jaar terug legde Boeing leveringen ook al ruim een jaar stil door productiefouten. De veiligheid van de actieve vloot is volgens het bedrijf niet in het geding.

Volgens een verklaring van luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) zijn „aanvullende analyses” nodig van een specifiek romponderdeel. Pas wanneer die zijn afgerond en de problemen opgelost, kan Boeing leveringen van de 787 Dreamliner hervatten. De vliegtuigproducent dacht de problemen met het vliegtuig juist net achter de rug te hebben. In augustus vorig jaar stond de FAA weer leveringen toe, nadat die sinds mei 2021 hadden stilgelegen.

De langdurende halt op het leveren van de 787 Dreamliner had vorig jaar forse gevolgen voor de winsten van Boeing. Ook door de huidige ontwikkelingen daalden de aandelen van Boeing weer met 2,6 procent. Boeing wordt nauwlettend in de gaten gehouden, sinds in 2018 en 2019 twee toestellen van het type 737 MAX waren neergestort — vier maanden na elkaar. De dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië kostten in totaal 346 mensen het leven en leidden tot een wereldwijd verbod op vluchten met het toestel.