Biotechbedrijf Galapagos ziet verlies toenemen

Wederom tegenslag voor het Vlaams-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos dat vrijdag fikse verliezen bekend moest maken. Het operationale verlies kwam over 2022 uit op 267 miljoen euro, tegen 165 miljoen een jaar eerder. De koers van het aandeel daalde ruim 3 procent waardoor het even het laagste niveau in zeven jaar aantikte. De resultaten gaan over een jaar waarin het bedrijf tweehonderd van de dertienhonderd banen schrapte, onderzoeken naar medicatie tegen longfibrose en nierziekten stopzette en stevige klappen op de beurs kreeg na falende kandidaat-medicijnen.

Toch zei financieel directeur Bart Filius tijdens de presentatie van de jaarcijfers vrijdagmiddag „trots” te zijn op wat Galapagos dit jaar bereikt had – met name de stijgende verkoop van het geneesmiddel Jyseleca, dat goed was voor 88 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 15 miljoen. De farmaceut verwacht dat de verkopen in 2023 verder zullen stijgen tot een netto-omzet van 140 tot 160 miljoen euro.

Richting 2030 verwacht Galapagos een omzet van 400 miljoen euro via het middel te behalen. Daarmee verlaagt het de verwachtingen: eerder werd uitgegaan van 500 miljoen euro. Die bijstelling komt nadat bleek dat het medicijn niet werkt tegen de ziekte van Crohn, waar wel op gerekend werd.

Het is niet de eerste tegenvaller: in 2020 bleek dat de de Amerikaanse toezichthouder FDA Jyseleca niet toeliet op de Amerikaanse markt vanwege twijfels over de hoge dosering en mogelijke bijwerkingen. In Europa en Japan werd het middel wel goedgekeurd, maar de Amerikaanse afwijzing kostte Galapagos ruim 60 procent van de winst. Na een oorspronkelijke opleving kelderde de koers. Jyseleca is het enige medicijn van Galapagos dat op de markt is gebracht. Naast de verkoop daarvan verdient Galapagos ook geld aan samenwerkingsverbanden, zoals met de Amerikaanse farmaceut Gilead.

In april vorig jaar trad Paul Stoffels aan als topman, nadat zijn voorganger Onno Stolpe met vervroegd pensioen ging na tegenvallers met onder meer Jyseleca. Met Stoffels sloeg het bedrijf een nieuwe koers in: het begon met de ontwikkeling van medicijnen voor mensen met auto-immuunziekten en celtherapie voor kankerpatiënten, onder meer door twee bedrijven over te nemen die met celtherapie bezig zijn. Vorig jaar investeerde Galapagos ruim 515 miljoen euro, tegenover bijna 492 euro in 2021.

