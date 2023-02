Anton de Kom was de ultieme verzetsheld - met Roline Redmond

In 2020 bestormde een boek uit 1934 plotseling de bestsellerlijst: Anton de Kom’s 'Wij slaven van Suriname'. Het is het eerste geschiedenisboek over Suriname geschreven door een Surinamer.

Het boek is lange tijd verborgen gebleven. In de jaren zestig roofden Leidse studenten het uit de bibliotheek, zo'n zes decennia later werd het boek opgenomen in de Canon van de Nederlandse geschiedenis.

In deze aflevering bespreken we het bijzondere levensverhaal van deze Anton de Kom - een zoon van tot slaaf gemaakten die zelf stierf in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook praten we over geschiedvorming, hardnekkige minderwaardigheidsgevoelens en 'slavenbijbels'.

Te gast zijn boekenredacteur Jeroen van de Kris en schrijver en cultureel antropoloog Roline Redmond. Tien jaar lang werkte zij aan het boek 'De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied'.

In deze aflevering deelt zij bijzondere inzichten over de geschiedenis van haar geboorteland Suriname - een cultuur waarin geschiedenis niet zozeer geschreven werd, maar verteld.

Dit is de derde aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.

Op 7 maart zal Roline Redmond de Aletta Jacobs Lezing houden.