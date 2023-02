Eind van het jaar zag ik een recept voor een wafeltje, waar ik blij van werd. Een cracker zonder gluten en lactose. In de familie zitten twee mensen met een intolerantie hiervoor. Er zijn maar weinig smakelijke crackers voor hen te vinden, maar deze zagen er lekker uit – én ze zijn makkelijk en snel te maken. In de toko heb ik een zakje furikake gekocht – maar niet op het etiket gekeken en de voorgeschreven 15 gram furikake met de zaden en chilivlokken gebakken. Resultaat: een oneetbare, zoute cracker. Bleek in het zakje van 26 gram furikake bijna de helft uit zout te bestaan. Het resultaat verdween in de container. Nieuwe poging! De ahornsiroop was op, dus ik gebruikte agavesiroop. Ik kocht een ander potje furikake waar minder zout in zat en gebruikte daarvan maar 8 gram. De crackers werden heerlijk. Ik maak ze nu geregeld, maar ben toch ahornsiroop gaan gebruiken. Met agavesiroop worden de crackers na korte tijd zacht en plakkerig. Mijn dochter eet de crackers met jam, ik vind ze heerlijk met lekkere oude kaas. Ze zijn ziltig en pittig, een blijvertje!

