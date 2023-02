Wat vindt Popeye?

Bij het Knorr-kraampje voor de supermarkt werd spinaziepasta uitgedeeld. Wat je proefde was niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pesto, niet de penne. Maar het was in elk geval supergezond, volgens de Knorr-medewerker. Want er zat 30 procent groente in. Niet zoals we thuis verse spinazie bij de pasta doen, maar in het deeg, met ook nog wat linzenbloem. Minder tarwe dus, meer groente. Wat er overblijft van alles wat verse spinazie gezond maakt als je die gepureerd in pastadeeg stopt, weet niemand. En ‘bron van eiwit’, zoals ze zeggen? In gewone penne zit net zoveel.

