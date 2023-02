Vier doden en 49 mijnwerkers vermist na instorten mijn China

In China zijn 49 mijnwerkers vermist geraakt en vier mensen overleden nadat een open kolenmijn is ingestort in de autonome regio Binnen-Mongolië. Dat melden Chinese media woensdag. Meer dan negenhonderd reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden, tot nu toe zijn zes mensen gered.

Rond vijf uur ‘s middags lokale tijd stortte de mijn in, waarna tientallen mijnwerkers en machines onder het puin werden bedolven. Volgens een woordvoerder van het reddingsteam werd de zoekactie na een nieuwe aardverschuiving tijdelijk gestaakt, maar is de zoekactie een paar uur later weer hervat.

Het bedrijf dat de mijn beheert, Inner Mongolia Xinjing Coal Industrie Co. Ltd., werd vorig jaar nog beboet voor meerdere veiligheidsovertredingen, zo melden lokale media. Het bedrijf werd veroordeeld voor onder meer een gebrek aan gekwalificeerde toezichthouders en onveilige toegangswegen naar het mijnbouwgebied. De Chinese president Xi Jinping is een onderzoek begonnen naar het ongeval.