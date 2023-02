Victoria & Albert Museum opent studiecentrum over David Bowie

Het Victoria & Albert Museum in Londen opent in 2025 het David Bowie Center for the Study of Performing Arts. Dat heeft het museum donderdag met een persbericht bekendgemaakt.

Het studiecentrum voor de in 2016 overleden Britse popster gaat 80.000 voorwerpen herbergen die alle met zijn carrière te maken hebben. Naast 70.000 foto’s van bekende fotografen als Terry O’Neill en Helmut Newton gaat het onder meer om brieven, handgeschreven songteksten, bladmuziek, originele kostuums, muziekvideo’s, instrumenten, ontwerpen voor albumhoezen en onderscheidingen.

„Nu Davids levenswerk onderdeel wordt van de Britse nationale collecties, neemt hij zijn rechtmatige plaats in tussen vele andere culturele iconen en artistieke genieën”, laat een woordvoerder van de David Bowie Estate in een verklaring weten. Door de komst van het studiecentrum kan Bowie’s nalatenschap volgens de zegsman „met het publiek worden gedeeld op manieren die voorheen niet mogelijk waren”.

Handgeschreven songteksten

Het museum kon de voorwerpen verwerven en het studiecentrum oprichten dankzij de David Bowie Estate en een gift van 10 miljoen pond (ruim 11 miljoen euro) van de Blavatnik Family Foundation en de Warner Music Group. Leonard Blavatnik is een in Oekraïne geboren Amerikaans-Britse zakenmagnaat en filantroop. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat zijn vermogen op ruim 35 miljard dollar. Warner kocht vorig jaar de rechten op Bowie’s oeuvre voor een bedrag van naar schatting omgerekend 220 miljoen euro.

Veel van de door het museum verworven voorwerpen zullen de Bowie-fans bekend voorkomen. Zoals de kostuums van zijn alter ego Ziggy Stardust, de outfits die Kansai Yamamoto ontwierp voor de Aladdin Sane-tour in 1973, en het door Alexander McQueen ontworpen spijkerjack met de Britse vlag voor het album Earthling (1997).

Het museum kondigt ook aan handgeschreven songteksten te zullen tentoonstellen van bekende nummers als ‘Fame’, ‘Heroes’ en ‘Ashes to Ashes’. Net als voorbeelden van liedteksten die Bowie maakte volgens de cut-up-methode die hij afkeek van de Amerikaanse schrijver William Burroughs: een collagetechniek met stukjes papier met losse zinnetjes erop.

De vaste collectie in het V&A Museum komt tien jaar na de rondreizende tentoonstelling David Bowie is, die begin 2016 te zien was in het Groninger Museum.