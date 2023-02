Verkrachting in oorlog heeft met lust niets te maken

De Europese geschiedschrijving begon met oorlog. De Europese literatuur ook. Herodotus met zijn Historiën, Homerus met zijn IIias. En in allebei worden vrouwen verkracht. Herodotus begint over de ontvoering van vrouwen door de Feniciërs. Homerus’ Ilias bezingt de strijd tegen Troje, en het centrale conflict dat zijn verhaal in gang zet is de ruzie tussen legerleider Agamemnon en Achilles, over wie als eerste het buitgemaakte meisje Briseïs mag verkrachten.

Dit is geen nieuws. Verkrachtingen zijn vanaf het allereerste begin integraal onderdeel van het westerse schrijven over oorlog. Toch is het opvallend dat de verkrachtingen zelf niet werkelijk expliciet beschreven zijn. Zo is seksueel geweld in oorlogen zowel alomtegenwoordig als onzichtbaar tegelijk.

In 2020 kwam een boek uit voor een breed publiek dat het monster van verkrachting in oorlogstijd wel recht in de bek kijkt: Ons lichaam, jullie slagveld. Christina Lamb, buitenlandverslaggever voor The Sunday Times, deed vijf jaar onderzoek naar verkrachtingen als oorlogswapen. Ze sprak onder andere met yezidimeisjes die het slachtoffer werden van IS, met de seksslaven van Japanse soldaten, met vrouwen in Congo en vrouwen uit de verkrachtingskampen van het Servische leger. Haar reportages doorspekt ze met een reconstructie van de lange juridische weg om eindelijk een veroordeling te krijgen. Verkrachting blijkt de oorlogsmisdaad te zijn waar je het gemakkelijkst mee wegkomt.

In alle landen waar ze komt, stuit Lamb steeds op het uniek duivelse effect van deze misdaad. Wie verkracht wordt, wordt dubbel gestraft. Het stigma drukt zwaar op vrouwen: ze durven er niet over te praten, ze voelen zich schuldig, ze worden buitengesloten. De vernedering en schaamte die de slachtoffers van verkrachting plagen, staan recht tegenover de glorie, kameraadschap, eer en zingeving van de oorlog waar mannen naar kunnen verlangen.

Lamb beschrijft verkrachtingen van legers als doelbewust massavernietigingswapen, om een andere etnische groep uit te roeien. ‘Het goedkoopste wapen denkbaar’, noemt Lamb het cynisch.

Dat heeft het Russische leger in Oekraïne ook ontdekt, blijkt uit onderzoek van de VN en Human Rights Watch. Poetin heeft in 2014 overigens al verboden om over de massale verkrachtingen door het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog te schrijven: dat besmeurt hun glorieuze geschiedenis.

Lamb kan in haar boek natuurlijk niet om de daders heen. Wie doet dit? Waarom blijken soldaten in zoveel landen tot zulk grotesk seksueel geweld in staat? De experts die Lamb spreekt benadrukken dat het niets te maken heeft met seks en lust.

Die indruk had de lezer al: de verkrachtingen zijn zo massaal, gewelddadig en blind voor leeftijd, dat het moeilijk voor te stellen is dat daar alleen een gefrustreerd libido opspeelt.

Wat is hier aan de hand? Een definitief antwoord blijft uit. Het gaat om macht uitoefenen en angst zaaien, stelde Susan Browmiller in haar baanbrekende boek Against Our Will (1975). Harvard-professor Dara Kay Cohen zag in haar onderzoek in Sierra Leone dat vooral groepsverkrachting goed was voor het groepsgevoel onder soldaten. Het smeedt loyaliteit. Inger Skjelsbaek van het Noorse Peace Research stuitte in Bosnië vooral op ontkenning of vergoelijking. De mannen vonden het juist ridderlijk dat ze de vrouwen niet vermoord hadden.

Het enige hoopvolle aan Lambs boek is haar conclusie dat verkrachting in oorlog niet onvermijdelijk is. Het helpt als er vrouwen in het leger zitten, bijvoorbeeld. Maar dat is een schrale troost.

Het is een groot goed dat in Ons lichaam, jullie slagveld de verkrachte vrouwen zelf aan het woord komen. De journalistieke stijl van Lamb maakt het boek toegankelijk, hoewel haar boek óók een opeenstapeling is van gruwelijke scènes, zoals beschrijvingen van de verminkingen die verkrachting bij baby’s veroorzaakt. Normaliter zou ik voor een bespreking wat anekdotes navertellen of citaten toevoegen, maar die moet u dit keer zelf maar opzoeken. Want het lezen hierover moet ergens beginnen.

Christina Lamb: Ons lichaam, jullie slagveld. (Our Bodies, Their Battlefield) Vert. Catalien van Paassen. Ambo Anthos, 432 blz. € 25,99