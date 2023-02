Verkiezingen Nigeria: gaat het tij van de grootste democratie van Afrika keren?

Nigeria wordt ook wel de reus van Afrika genoemd door de grote invloed die het land heeft op het continent. Tegelijkertijd verkeert het land in een diepe crisis, vertelt correspondent Eva Oude Elferink. Komende zaterdag zijn er verkiezingen en veel jonge Nigerianen hebben hun hoop gevestigd op buitenstaander Peter Obi. Kan hij zorgen voor de gehoopte politieke omwenteling?

Lees hier het stuk dat Eva Oude Elferink schreef over de verkiezingen in Nigeria.

