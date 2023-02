Van invasie tot vechten om elke meter: de oorlog in Oekraïne in tien sleutelmomenten

Invasie

Het is oorlog. Sinds de vroege ochtenduren van donderdag 24 februari 2022 is de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland ingezet. Het ‘regent’ raketten op hoofdstad Kyiv en andere grote Oekraïense steden. Er zijn artilleriebeschietingen. Russische troepen zijn de grens overgestoken. Vanuit het noorden, oosten en zuiden ligt het land onder vuur. Doelwitten zijn veelal militair – vliegvelden, kazernes, opslagplaatsen voor munitie – maar ook burgerdoelen worden geraakt.

Vladimir Poetin rechtvaardigt deze „speciale militaire operatie”, die als doel heeft Oekraïne te demilitariseren” en „denazificeren”. Duidelijk is dat de Russische leider uit is op een ‘regime change’ in Kyiv, dat in zijn ogen te pro-Westers is.

Al weken voor de grote aanval van die donderdag houden Oekraïne en de wereld de adem in. Er zijn verontrustende tekenen van troepenopbouw aan de Oekraïense grens, in het noorden en oosten, maar ook in het met Rusland bevriende Wit-Rusland en op de al in 2014 door Rusland geannexeerde Krim. Maandag 21 februari wordt de dreiging nog concreter: Poetin erkent de separatistische regio’s Loehansk en Donetsk in Oost-Oekraïne. Enkele uren na die erkenning rijden Russische legereenheden en militaire voertuigen deze ‘volksrepublieken’ binnen voor een „vredesmissie”. Wereldwijd wordt het gezien als een grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne, in strijd met internationaal recht en afspraken. Gevreesd wordt dat Russische troepen zich buiten de separatistische gebieden gaan begeven – een vrees die drie dagen later realiteit wordt.

Direct is duidelijk: de Russische overmacht is groot, de militaire superioriteit is voelbaar. Cherson, in het zuiden van Oekraïne, valt al snel in Russische handen. Ook de kerncentrale van Zaporizja in het plaatsje Enerdohar wordt door Russische troepen veroverd. Net als Kyiv wordt de zuidelijke haven- en industriestad Marioepol zwaar belegerd: Russische troepen die vanuit de Krim komen, sluiten de stad in. Burgers kunnen ondanks beloftes van een veilige vrijgeleide Marioepol niet verlaten en beschietingen en bombardementen zijn continue.

Metrostations in Kyiv, maar in alle grote steden, worden schuilkelders. Wie kan slaat op de vlucht naar het westen van Oekraïne of het land uit.

Overal in Oekraïne worden metrostations, zoals deze in Kyiv, schuildkelders. Hier schuilen burgers voor de grootschalige bombardementen, beschietingen en gevechten. Foto Emilio Morenatti/AP

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne proberen burgers massaal het land te ontvluchten. Dagen achtereen staan er lange rijen richting de grensovergangen naar Polen. Foto Visar Kryeziu / AP

Op 24 februari 2022, de eerste dag van de invasie in Oekraïne, ontstaan lange files Kyiv uit: burgers zoeken een veilig heenkomen. Foto Sergey Dolzhenko / EPA

Maar die eerste dagen is ook helder dat het verzet van de Oekraïense strijdkrachten en de eenheid onder de Oekraïners groot is. President Volodymyr Zelensky toont dat er niet met hem te sollen is: in een videoboodschap, opgenomen op straat, omringd door premier Denys Sjmyhal en enkele andere topmedewerkers, en in legertenue gestoken, zegt hij daags na de eerste bombardementen in de hoofdstad te blijven. „We zijn allemaal hier. Onze militairen zijn hier. Onze burgers zijn hier. We zijn allemaal hier om onze onafhankelijkheid, onze staat te verdedigen.”

Drie weken na de invasie komt de oorlog in een patstelling terecht en gaat een nieuwe fase in; Russische troepen boeken amper meer voortgang - onder meer door het hevige Oekraïense verzet - en lijken zich – letterlijk – in te graven. Volgens Westerse experts is het oorspronkelijke doel van de operatie – de snelle inname van de hoofdstad en andere grote steden en het afdwingen van een ‘regime change’ – mislukt.

Het zielloze lichaam van een soldaat ligt naast een uitgebrand Russisch pantservoertuig nadat het werd vernietigd door Oekraïense strijdkrachten nabij de stad Charkiv. Foto Sergey Kozlov / EPA

De opmars naar Kyiv gestuit

Oekraïners weten - eind maart - de opmars van de Russen naar de hoofdstad te stuiten. In Boetsja, vlakbij Kyiv, wordt een grote colonne Russisch materieel vernietigd. Hevige gevechten breken uit in Irpin, een voorstad van Kyiv, en de Russen kunnen geen nieuw materieel en voorraden aanvoeren doordat wegen kapot en nagenoeg onbegaanbaar zijn. Op 29 maart laat het Russische ministerie van Defensie weten de militaire activiteiten rondom Kyiv „drastisch” te willen „verminderen”. De strijd om Kyiv heeft Rusland verloren: legereenheden trekken zich terug uit de regio’s direct rond de Oekraïense hoofdstad.

De gruwelijke aard van de Russische invasie krijgt niet lang daarna een gezicht als begin april beelden naar buiten komen vanuit het lang belegerde Boetsja: de stad ligt op de route naar Kyiv, het doel van de Russen. De straten zijn bezaaid met tientallen lichamen, vaak met de handen achter de rug gebonden, soms vergezeld door een fiets of een boodschappentas. Een open massagraf wordt gevonden waar lichaamsdelen uitsteken van tientallen mensen. Getuigenissen komen naar buiten over burgers die burgers lukraak neerschoten en met tanks overreden zijn. Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn de slachtoffers door de Russische strijdkrachten geëxecuteerd vlak voordat de Russen zich terugtrokken.

De opmars van de Russen richting Kyiv kon gestuit worden in Boetsja en Irpin, voorsteden van de hoofdstad. De ravage is enorm. Gruwelijk zijn de verhalen over hoe Russische soldaten hebben huisgehouden in de stad en burgers hebben gedood, zo stellen de Oekraïense autoriteiten. Foto Chris McGrath/Getty Images

The hand of Iryna Filkina, a woman who according to residents was killed by Russian army soldiers, is pictured as her body lies on the street, amid Russia’s invasion of Ukraine, in Bucha, Kyiv region, Ukraine April 2, 2022.

Foto Zohra Bensemra / Reuters In this file photo taken on April 02, 2022 In this photo taken on April 2, 2022, bodies of civilians lie on Yablunska street in Bucha, northwest of Kyiv, after the Russian army pulled back from the city. The first body on the picture has been identified as Mykhailo Kovalenko, who was shot dead by Russian soldiers according to relatives interviewed by AFP. When the 62-year-old arrived on Yablunska, he „got out of the vehicle with his hands up” to present himself to a checkpoint manned by Russian soldiers, said Artem, the boyfriend of Kovalenko?s daughter. Still, the troops opened fire, said his daughter and his wife, who survived the attack by running away. - The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists said. Russian forces withdrew from several towns near Kyiv in recent days after Moscow’s bid to encircle the capital failed, with Ukraine declaring that Bucha had been „liberated”.

Foto Ronaldo Schemidt / AFP De internationale gemeenschap reageert geschokt en met afschuw op de „afschuwelijke misdaden uit gebieden waar Rusland zich terugtrekt” (Mark Rutte). Sinds begin maart doet het Internationaal Strafhof onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne.

Foto’s Zohra Bensemra/Reuters en Ronaldo Schemidt/AFP

De strijd om de Donbas

Begin april richten de Russen het vizier meer op het front in de Donbas, in Oost-Oekraïne. Dat wordt helder door de grote Russische raketaanval op het volgepakte treinstation van Kramatorsk, waarbij meer dan vijftig Oekraïense burgers het leven laten. Het station in de Oost-Oekraïense stad is een belangrijke schakel in de evacuatieroute voor burgers die de Donbas willen ontvluchten.

Het station is die dag volgepakt met mensen die de regio willen ontvluchten, na een oproep daartoe van de Oekraïense autoriteiten. De reden: Moskou heeft de „bevrijding” van de regio’s Donetsk en Loehansk - die samen de Donbas vormen - tot nieuw oorlogsdoel verklaard. Het doel zou zijn om de hele Donbas in te nemen en een landbrug te creëren naar de al door Rusland bezette Krim.

Het noorden van Oekraïne, niet alleen rond Kyiv, is dan al weer vrijwel helemaal in handen van het Oekraïense leger.

KRAMATORSK, UKRAINE - APRIL 08: (EDITORS NOTE: Image depicts death) A view of the scene after over 30 people were killed and more than 100 injured in a Russian attack on a railway station in eastern Ukraine on April 8, 2022. Two rockets hit a station in Kramatorsk, a city in the Donetsk region, where scores of people were waiting to be evacuated to safer areas, according to Ukrainian Railways.

Foto Andrea Carrubba/Getty Images KRAMATORSK, UKRAINE - APRIL 8: Dozens were injured and at least thirty-nine dead, including four children, in a Russian rocket attack on a train station in Kramatorsk, Ukraine, where evacuation trains were departing on April 8, 2022. A partly damaged rocket with sign in Russian „for the children” lays in front of the train station.

(Photo by Wojciech Grzedzinski fo The Washington Post via Getty Images) KRAMATORSK, UKRAINE - APRIL 8: Dozens were injured and at least thirty-nine dead, including four children, in a Russian rocket attack on a train station in Kramatorsk, Ukraine, where evacuation trains were departing on April 8, 2022. Wounded were treated in a city hospital.

Foto Wojciech Grzedzinski/Getty Images Er vallen tientallen doden, onder wie ook kinderen, en honderden mensen raken gewond als twee Russische raketten inslaan op het treinstation van Kramatorsk. Het station stond op dat moment vol wachtende burgers die geëvacueerd zouden worden naar veilige regio’s in Oekraïne.

Foto’s Andrea Carrubba/Getty Images en Wojciech Grzedzinski/Getty Images

(Symbolisch) verzet

Het toenemende verzet van Oekraïne uit zich ook elders en heeft grote symbolische waarde. Zo beweren de Oekraïners op 14 april het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, tot zinken te hebben gebracht.

De kruiser zou zijn geraakt door twee Neptunus-antischipraketten, waarna er brand uitbreekt aan boord en het schip zinkt. Volgens de lezing van de Russen is er aan boord munitie ontploft en zinkt het schip in een stormachtige zee. Ook over het lot van de bemanning, circa vijfhonderd man, verschillen de lezingen.

De Moskva speelde een rol bij de inname van Slangeneiland in de eerste dagen van de oorlog. De Oekraïense bewakers van het strategisch gelegen eilandje in de Zwarte Zee, haalden het wereldnieuws omdat zij het capitulatieverzoek van het Russische oorlogschip beantwoorden met „krijg de klere”.

Mede door de inname van Slangeneiland konden maanden lang geen graantransporten vanuit de Oekraïense stad Odesa plaatsvinden, met een mondiale voedsel- en graancrisis tot gevolg.

Eind juni trok Rusland zich terug van het eiland „als gebaar van goede wil”, omdat het pogingen van de Verenigde Naties om agrarische producten uit Oekraïne te exporten „niet wil belemmeren”. Begin juli wappert er weer een Oekraïense vlag op Slangeneiland. Foto Ukrainian Defence Ministry Press Office via AP

Het beleg van Marioepol

De gevechten rond de zuidelijke haven- en industriestad Marioepol zijn zeer intens. Het leven wordt langzaam, explosie na explosie, uit de stad geperst. Omliggende wegen liggen vol mijnen, de haven is afgesloten. Elektriciteit is er amper, water schaars.

Het persoonlijk leed van de burgers van Marioepol is ongekend. Een ziekenhuis en kraamkliniek zijn in puin gelegd – hoogzwangeren bevallen onder het geluid van granaatvuur. Het theater van Marioepol, waar honderden burgers dekking hadden gezocht, is met de grond gelijk gemaakt. Ondanks de boodschap die met witte letters op de grond voor en achter het theater geschreven stond, in het Russisch: ‘kinderen’.

De strijd om de Azovstal-staalfabriek, even buiten de stad, duurt het langst - het is het laatste bastion van de Oekraïeners in de strategisch gelegen havenstad aan de Zwarte Zee dat uiteindelijk toch in Russische handen komt. Na twaalf weken moeten ook de zo’n tweeduizend strijders van het voormalige Azov-vrijwilligersbataljon - de harde kern van de Oekraïense nationalistische beweging - zich op 20 mei overgeven. En daarmee is de strijd definitief beslecht: de Russen hebben dan de hele stad in handen. Nu is er de felbegeerde landbrug tussen het door de Russen geannexeerde schiereiland de Krim en de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk.

FILE - In this photo provided by Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office, a Ukrainian soldier stands inside the ruined Azovstal steel plant prior to surrender to the Russian forces in Mariupol, Ukraine, May 16, 2022.

Foto Dmytro Kozatski/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office via AP Ukrainian emergency personnel and police officers evacuate injured pregnant woman Iryna Kalinina, 32, from a maternity hospital that was damaged by a Russian airstrike in Mariupol, Ukraine, March 9, 2022. „Kill me now!” she screamed, as they struggled to save her life at another hospital even closer to the frontline. The baby was born dead, and a half-hour later, Iryna died too.

Foto Evgeniy Maloletka/AP FILE PHOTO: A view shows the building of a theatre destroyed in the course of Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 10, 2022. Picture taken with a drone.

Foto Pavel Klimov/Reuters Het verzet én het leed van de Oekraïners krijgt een gezicht met het beleg van Marioepol: met man en macht is de Azovstal verdedigd. Schrijnend zijn de beelden van het bombardement op een ziekenhuis en op een theater.

Foto’s Dmytro Kozatski/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office via AP, Evgeniy Maloletka/AP en Pavel Klimov/Reuters

Het grote tegenoffensief

De Oekraïense strijdkrachten beginnen eind augustus aan een groot tegenoffensief: eerst in het zuiden rond Cherson. Dit offensief blijkt bedoeld om de Russen te misleiden: zodra Rusland soldaten verplaatst van het noorden naar het zuiden, ligt de weg open voor een opmars richting de provincie Charkiv in de Donbas. In vijf dagen weet Oekraïne meer grondgebied te bevrijden dan Rusland in vijf maanden tijd heeft bezet, meldt het Amerikaanse Institute for the Study of War. Het noordoosten wordt bevrijd, Russissche strijdkrachten lijden nederlaag na nederlaag, steden als Koepjansk, Izjoem en Lyman worden in de dagen en weken daarna heroverd.

Beelden van juichende burgers die hun bevrijders begroeten gaan via sociale media de wereld rond. Het is de eerste keer dat Oekraïne door westerse bondgenoten geleverde geavanceerde wapens kan inzetten, zoals de Amerikaanse Himars-raket. En daarmee zijn de krachtsverhoudingen op het slagveld fundamenteel anders komen te liggen. Aan Russische zijde zijn veel verliezen geleden, en er is een groot gebrek aan mankracht – het invasieleger bestond in hoofdzaak uit - bijna 190.000 - beroepssoldaten.

Drie dagen na de bevrijding van Cherson bezoekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, omringd en beveiligd door militairen, de stad in het zuiden van Oekraïne, die aan het begin van de oorlog in Russische handen kwam. Foto Oleg Petrasyuk / EPA

Direct na de bevrijding van Cherson verwijdert een bewoner de Russische vlag van een groot billboard in het centrum van de stad. Foto Efrem Lukatsky / AP

Nepreferenda en de gedeeltelijke mobilisatie

Medio september schrijft president Poetin ‘referenda’ uit in de bezette gebieden in Oekraïne. In de provincies Cherson, Zaporizja, Loehansk en Donetsk, waarvan delen in Oekraïense handen zijn, mogen burgers stemmen over annexatie door Rusland. De uitslag staat bij voorbaat vast, van vrije keuze is geen sprake.

Direct na de uitslag van de referenda worden de gebieden geannexeerd door Poetin. Vanaf het Rode Plein in Moskou viert Poetin met aanhangers de annexatie. In een alarmerend betoog fulmineert Poetin tegen het Westen en droomt hij hardop over een “historisch Groot-Rusland”. Foto Alexander Nemenov/AFP

Diezelfde week kondigt Poetin bij presidentieel decreet - nummer 647 – een „gedeeltelijke mobilisatie” aan. In een tv-toespraak rechtvaardigt Poetin de maatregel „in het licht van de dreigingen waarmee we worden geconfronteerd”, en daarbij is hij niet te beroerd om opnieuw met nucleaire vergelding te dreigen. Daarmee maskeert hij de werkelijke reden: het enorme tekort aan mankracht van het leger.

De gedeeltelijke mobilisatie leidt in Moskou, maar ook in andere Russische steden, tot anti-oorlogsprotesten. Foto AP

Hoewel de mobilisatie in eerste instantie van toepassing is op ‘slechts’ driehonderdduizend reservisten, kunnen alle Russische (mannelijke) staatsburgers in de militaire leeftijd opgeroepen worden voor het leger en de strijd – zieken en gedetineerden uitgezonderd. Direct ontstaat er in Rusland paniek: massaal wordt er op het internet gezocht naar manieren om een vrijstelling te krijgen of het land te ontvluchten. Aan de grens met Georgië leidt de massale uittocht van Russen tot chaotische taferelen.

Aan het front verandert de gedeeltelijke mobilisatie niet direct iets: de opgeroepen mannen moeten eerst getraind en uitgerust worden, en ook aan materieel - wapens, munitie en uitrusting - is een groot tekort.

Russische rekruten, opgeroepen voor de strijd in Oekraïne, stappen aan boord van een trein. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een Russische leider een (gedeeltelijke) mobilisatie heeft afgekondigd. Foto AP

Symbolische klap en opsteker

De Krimburg, die het Russische vasteland over de Straat van Kertsj verbindt met de in 2014 geannexeerde Krim, raakt zwaar beschadigd door een grote explosie. De negentien kilometer lange brug is van levensbelang voor de circa 2,4 miljoen inwoners van het schiereiland als onderdeel van Rusland, cruciaal voor de bevoorrading van de Russische troepen in Oekraïne, en voor de marine, die vanuit de haven van Sebastopol de Zwarte Zee en de Zee van Azov controleert.

Hoewel de meest plausibele verklaring is dat de explosie is veroorzaakt door een autobom – en daarmee sterk lijkt op een doelbewuste (Oekraïense?) aanslag – blijft de precieze oorzaak onbekend. Maar feit is wel dat de aanval op een van Ruslands meest symbolische en best beveiligde objecten een flinke klap is voor Poetin, die de brug in mei 2018 hoogstpersoonlijk en met veel fanfare opende, en juist een opsteker voor Oekraïne.

De Krimburg staat in brand. Een explosie, waarbij drie personen zijn omgekomen, heeft de brug zwaar beschadigd. Foto AP

Raketsalvo’s

Rusland gaat in het najaar steeds vaker Oekraïense steden bestoken met een regen van kruisraketten. Niet alleen Kyiv, maar ook andere grote Oekraïense steden worden bestookt als vergeldingactie voor de aanval op de Krimburg. De schrik zit er wereldwijd goed in als een raket Pools grondgebied raakt en twee mensen doodt.

Zou er sprake geweest zijn van een bewuste Russische aanval op NAVO-grondgebied? Nee, is daags na het incident de consensus: het is zeer waarschijnlijk een Oekraïense luchtverdedigingsraket, afgevuurd om Oekraïne te beschermen tegen aanvallen met Russische kruisraketten.

Het afvuren van een regen van kruisraketten is een beproefd Russisch recept om angst te zaaien en het moreel te breken onder burgers. Alom wordt deze strategie gezien als een zwaktebod: omdat succes op het slagveld uitblijft - de herfstregens hebben het slagveld onbegaanbaar gemaakt, legereenheden en met name zwaar materieel lopen vast in de modder - neemt Poetin zijn toevlucht tot het bestoken van civiele objecten. Doelwit is veelal cruciale infrastructuur, zoals de watervoorziening en het energiesysteem. Waar Rusland het eerder incidenteel gemunt had op energievoorzieningen, is er in het najaar sprake van een systematische poging om Oekraïne letterlijk in de kou en in het donker te zetten.

Hoofdstad Kyiv is verstoken van elektriciteit na Russische aanvallen op de energievoorziening. Foto Gleb Garanich / Reuters

Stapels op Charkiv afgevuurde Russische raketten. Foto Libkos / AP

Gevechten rond en beschietingen van de kerncentrale in Zaporizja, Europa’s grootste kerncentrale, baren internationaal grote zorgen. De kerncentrale is sinds maart ingenomen door Rusland, maar heeft regelmatig te lijden onder inslaande raketten en granaten, zowel door Russisch als Oekraïens vuur. Hoewel de energieproductie stilligt, liggen in de centrale grote hoeveelheden splijtstof en radioactief afval opgeslagen. Pleidooien voor het instellen van een gedemilitariseerde veiligheidszone worden genegeerd, omdat de frontlinie dicht bij ligt.

Met westerse luchtafweersystemen – het westen levert steeds krachtigere wapens - weet Oekraïne veel raketten en kamikaze-drones onschadelijk te maken.

Bij een raketaanval begin januari op een flatgebouw met negen verdiepingen in Dnipro vallen tientallen slachtoffers. Foto Clodagh Kilcoyne / Reuters

Vechten om iedere meter

De frontlinie in het oosten van Oekraïne, in de Donbas, lijkt tijdens de winter weken stil te liggen, maar schijn bedriegt: er wordt wel degelijk gevochten, om elke meter, maar grote successen kan geen van de partijen echt opeisen. Het hardst wordt gevochten om het stadje Bachmoet, waar de strijd veel weg heeft van de loopgravenoorlog aan het front in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog.

De stad, nog steeds in Oekraïense handen, is al ruim een half jaar de inzet van een uiterst bloedige slag, waarbij naar schatting honderden slachtoffers per dag vallen. Maar het is de Russen nog niet gelukt de stad in te nemen. Tot grote frustratie van de huurlingen van de Wagner Groep en met name hun baas Jevgeni Prigozjin, een van de grote haviken en criticasters van Poetins oorlogsvoering. Waar de Russische strijdkrachten volop in de verdediging zijn gedrukt en zelfs op de vlucht sloegen, bleven de troepen van Prigozjin.

Zijn huurlingenleger wist het mijnstadje Soledar, iets noordelijker, al wel te veroveren. Het was het eerste Russische succesje in maanden. Inname van Bachmoet, een stadje dat inmiddels grotendeels verwoest is, zou van groot symbolisch belang zijn, zeker zo vlak voor de eerste verjaardag van de ‘speciale militaire operatie’.

Craters left by shelling covers a field on the frontline close to Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, Thursday, Feb. 9, 2023.

Foto Libkos / AP TOPSHOT - Ukrainian servicemen make a trench near Bakhmut on February 1, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine.

Foto Yasuyoshi Chiba / AFP TOPSHOT - A Ukrainian serviceman of the 93rd brigade covers his ears while firing a French 120mm rifled towed mortar (designated as a MO-120-RT-61) towards Russian positions in Bakhmut on February 15, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine.

Foto Yasuyoshi Chiba / AFP Dat de strijd in het oosten van Oekraïne nog dagelijks wordt gevoerd, is zichtbaar: de akkers zijn gehavend door raketinslag na raketinslag in de akkers, loopgraven doorkruisen het landschap.

Foto’s Libkos/AP en Yasuyoshi Chiba / AFP

Oorlog in Oekraïne Een jaar nadat de invasie van Oekraïne begon maakt NRC de balans op. Hoe sterk is Poetins positie nog en hoe veranderde de oorlog Oekraïne? Lees alle artikelen over een jaar oorlog in Oekraïne

Colofon Tekst Anne van der Schoot, Mark Duursma

Visualisatie Emmelien Stavast, Fokke Gerritsma

Fotoredactie Rachel Morón

Vorm en techniek Tim Hoogendijk, Koen Smeets en Sanne van Griensven