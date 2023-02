Van de westerse kinderen die nu worden geboren, zal 80 procent nooit de Melkweg zien

Wie astronaut André Kuipers sinds zijn laatste reis naar internationaal ruimtestation ISS ook maar een beetje heeft gevolgd, weet: zodra hij op televisie verschijnt, word je gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van de aarde. Dat deed hij al in 2012, met het Schooltv-programma André op aarde, waarin hij naar Groenland afreide om te laten zien dat de ijskappen er smelten. Dat deed hij in uitverkochte theaters, in de serie Ontdek de ruimte (eveneens Schooltv), dat doet hij te gast in talkshows, in College Tour (KRO-NCRV), in NTR-kinderprogramma Het Klokhuis, misschien hield hij zich nog net in toen hij Woezel en Pip voorlas uit André het astronautje.

Dus als Kuipers in de eerste aflevering van Ruimteschip aarde (KRO-NCRV) van wal steekt, dan weet je stiekem al wat hij gaat zeggen. Vanuit de ruimte kun je de aarde in één oogopslag zien. Het laat zien hoe nietig we zijn, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we hebben beperkte voorraden, daar zullen we het mee moeten doen. Kuipers: „Weten dat je onderdeel bent van iets groters, is een indringend gevoel.”

Kuipers’ boodschap

Lichte paniek thuis. In de tussentijd hebben we Kuipers’ boodschap niet echt ter harte genomen met z’n allen, dus programma’s die zo beginnen, willen nog weleens grimmig eindigen. Misschien is het daarom maar goed dat Ruimteschip Aarde veel meer is dan alleen een waarschuwing voor hoe we met onze planeet omgaan. Zo is er in de eerste aflevering, woensdagavond op televisie, veel te vertellen over ‘licht’. Zo veel dat het soms duizelt, maar dan zijn er weer die beelden vanuit ruimtestation ISS om je mee te slepen, en dat gebeurt dan ook.

De zesdelige documentaireserie bekijkt de aarde door de ogen van astronaut Kuipers, door die van satellieten en door de ogen van wetenschappers op de grond. Kuipers vertelt aanstekelijk. Bliksemschichten vanuit de ruimte? „Fantastisch!” Steden met hun fijnmazige netwerken van lichtjes? „Magistraal!” Maar al dat kunstlicht heeft ook een keerzijde. Van de westerse kinderen die nu worden geboren, is onderzocht dat 80 procent nooit de Melkweg zal zien.

De door Kim van Kooten ingesproken serie wisselt verhalen van Kuipers af met die van deskundigen. Zo werd de telescoop vierhonderd jaar geleden uitgevonden toen een opticien uit Middelburg zijn brillenglazen niet naast elkaar, maar voor elkaar had gezet. Handig om de Spanjaarden eerder mee te zien aankomen, dacht men destijds, totdat ene Galileo Galilei er uit pure nieuwsgierigheid mee naar de hemel keek. En waarom vliegen nachtvlinders eigenlijk op het licht af? Omdat ze navigeren op de maan, zo blijkt. Als de maan altijd rechts aan de hemel staat, dan vlieg je rechtdoor. Tenzij die maan opeens een grote straatlantaarn dichtbij is. Houd je rechts aan, dan vlieg je alleen nog maar rondjes om de paal. Wist ik allemaal niet.

Kuipers kon de felverlichte kassen al zien als hij vanuit de ruimte naar Madrid keek

Wat ik wel wist: Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Dat komt met name door de kassen in het Westland, Kuipers kon ze vanuit de ruimte al zien als hij naar Madrid keek. Al dat licht verstoort niet alleen ons eigen dag- en nachtritme, maar ook dat van dieren. Vogels fluiten zonder dat de zon opkomt, vuurvliegjes kunnen elkaar niet meer vinden tijdens hun paringsdans, en mestkevers, die zich oriënteren op de Melkweg, hebben geen idee waar ze zijn. „Al die lichtjes zijn prachtig”, zegt Kuipers, „maar bij elk lichtje leven mensen. En als je dat overziet, dan besef je welke belasting wij leggen op de aarde en op de natuur om ons heen.”

Jammer is dat al die verhalen het niveau van verwondering niet weten te overstijgen. Een conclusie is er niet. Eigenlijk doet Ruimteschip aarde precies wat André Kuipers al tien jaar doet: laten zien hoe ongelofelijk mooi de aarde is, en hoe goed we er dus voor moeten zorgen. En dat doet het knap.

vervangt deze week Rinskje Koelewijn.