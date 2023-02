Rest van seizoen geen uitsupporters welkom bij Cambuur Leeuwarden

Uitsupporters zijn de rest van het seizoen niet meer welkom bij wedstrijden van Cambuur Leeuwarden. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt, zo melden verschillende lokale media. Volgens burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden is er dit seizoen sprake van „aanhoudende en toenemende verstoringen van de openbare orde” rondom thuiswedstrijden van de club.

Afgelopen weekeinde ging het mis na de streekderby tegen SC Heerenveen (1-2), toen uit- en thuissupporters het aan de stok kregen met elkaar en er onder meer met vuilniscontainers werd gegooid. De gemeente beschrijft de rellen als „absoluut dieptepunt”. Zondag raakte een wedstrijdbezoeker zwaargewond nadat hij een steen tegen zijn hoofd kreeg. Ook werden bussen van uitsupporters bekogeld met stenen en werden vernielingen aangericht in en om het stadion.

Volgens Leeuwardens burgemeester Buma is de veiligheid in en rond het stadion niet langer te waarborgen. Omdat de ongeregeldheden vooral op de bezoekende fans zijn gericht, voelt de gemeente zich genoodzaakt om het besluit te nemen. Cambuur, dat laatste staat in de Eredivisie, speelt dit seizoen nog vijf thuisduels.

Hoewel voetbalsupporters zich de afgelopen seizoenen vaker hebben misdragen, is er nog geen club of gemeente die zo resuluut ingreep als de Leeuwardense gemeente nu heeft gedaan door bij een serie wedstrijden geen uitfans toe te laten. Voor losse, risicovolle wedstrijden zoals die tussen Ajax en Feyenoord zijn bezoekende supporters in Amsterdam en Rotterdam al langer niet welkom.

Afgelopen zondag ging het ook mis in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente (2-0). Supporters staken vuurwerk af en later slingerden uitsupporters stoeltjes het veld in. Reden voor de scheidsrechter Ingmar Oostrom om de wedstrijd kort te staken.