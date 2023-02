PSV schakelt te laat over op plan-B tegen Sevilla FC

Wat een magisch avondje in het Philips-stadion had moeten worden, eindigde voor PSV

in een nieuwe deceptie. Het elftal van Ruud van Nistelrooij slaagde er donderdag in Eindhoven niet in om tegen Sevilla FC een 3-0 nederlaag goed te maken. Met een 2-0 overwinning nam de club uit Eindhoven in mineur afscheid van Europees voetbal. Een resultaat dat alleen iets oplevert voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA die bepaalt hoeveel Nederlandse clubs in Europa uit mogen komen.

Het seizoen van PSV kan nu al bijna als verloren worden beschouwd. Tenzij Van Nistelrooij er met zijn team in slaagt het kampioenschap op te eisen. Maar het huidige PSV lijkt simpelweg te wisselvallig om met een klinkend slotoffensief in de Eredivisie nog voor een verrassing te zorgen. Zo is alleen de nationale beker nog in zicht. Toch meer een troostprijs voor de club.

Wat dat betreft is PSV dit seizoen niets opgeschoten. De club ging de afgelopen jaren onder de vorige trainer Roger Schmidt aan grilligheid ten onder. Het bestuur van PSV was er niet eens rouwig om dat de Duitser naar Benfica vertrok. Het is een pijnlijke constatering dat Schmidt met zijn club de Portugese competitie aanvoert en al met één been in de kwartfinale van de Champions League staat na een 2-0 zege bij Club Brugge.

Van Nistelrooij heeft bij PSV na acht maanden nog steeds geen grip op zijn elftal, dat in augustus verraste door Monaco uit te schakelen in de voorronde van de Champions League. Dat bleek echter niets waard toen PSV kort daarna op pijnlijke wijze, nog met sterspeler Cody Gakpo, niet was opgewassen tegen Rangers FC. Dat kostte technisch-directeur John de Jong zijn baan. PSV ging met Gakpo de Europa League in.

Gakpo leidde PSV nog wel via de groepsfase naar de tussenronde op weg naar de achtste finale, maar de club moest hem uit financiële nood naar Liverpool laten vertrekken. Gakpo zag donderdagavond als gast van PSV hoe zijn voormalige ploeggenoten kansloos werden uitgeschakeld door Sevilla. Dat was niet nodig geweest als het elftal van Van Nistelrooij vorige week in Spanje minder grillig was geweest. PSV wist in Estadio Sánchez Pizjuán grote delen te domineren, maar gaf vlak voor rust en in de tien minuten na de hervatting drie doelpunten weg.

De uitwedstrijd tegen Sevilla was illustratief voor het seizoen van PSV, waarin knappe overwinningen thuis tegen Feyenoord (4-3) en uit bij Ajax (2-1) werden afgewisseld met knullige nederlagen bij clubs als Cambuur, FC Groningen en FC Emmen. PSV moet na 22 wedstrijden in de Eredivisie Feyenoord, Ajax en AZ voor zich dulden. Niet alleen de landstitel, maar ook de voorronde van de Champions League is ver weg.

’Alles of niets’

Het was donderdag een avond van ijdele hoop. Het Philips-stadion was al voor het echec van vorige week in Sevilla uitverkocht, zodat de tribunes met 35.000 toeschouwers gevuld waren. Bij de opkomst van beide elftallen zwaaiden de supporters enthousiast met rode vlaggetjes, maar er was geen moment sprake van een zinderende ambiance. „Alles of niets”, klonk het nog wel even van de oost-tribune. Het werd niets. Het verlate afscheid van Gakpo in de rust was het hoogtepunt voor de PSV-aanhang. Terwijl zijn oud-collega’s werden uitgefloten, kreeg „de Eindhovenaar” wel applaus.

PSV straalde veel te laat uit dat het geloofde in een stunt. Het elftal speelde tegen Sevilla wederom op een cruciaal moment een veel te wisselvallige wedstrijd. Hoewel PSV door het vertrek van Gakpo en Noni Madueke verzwakt uit de winterstop is gekomen, is dat toch ook Van Nistelrooij aan te rekenen. Neem de wijze waarop hij omging met Xavi Simons. Tegen Rangers FC begon de jonge spelmaker op de bank, en tegen Sevilla stond de revelatie van PSV donderdag als buitenspeler opgesteld.

Met Simons vanaf links kon PSV niet het ritme van de wedstrijd bepalen. Met Joey Veerman op het middenveld tussen de weinig creatieve Guus Til en Érick Gutiérrez kon de nummer vier van Nederland tegen de nummer twaalf uit Spanje het spel niet naar zijn hand zetten. PSV wist in de eerste helft niet één keer een schot op het doel af te leveren.

Van Nistelrooij schakelde te laat over naar plan-B. Hij wisselde in de 62ste minuut zijn nieuwe linksback Patrick van Aanholt voor de onlangs aangetrokken aanvaller Fabio Silva. Dat maakte wél een groot verschil. Het was Silva die met een gewonnen luchtduel Luuk de Jong in stelling bracht: 1-0. Het spel moest daarna worden stilgelegd nadat een PSV-fan het veld had betreden. Dat zal een flinke straf opleveren. Na dit dieptepunt zorgde Silva in de blessuretijd met zijn 2-0 zelfs nog heel even voor hoop. Maar de tijd was op voor Van Nistelrooij en PSV.