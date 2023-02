Politie verdenkt drietal van hacken duizenden bedrijven en stelen miljoenen persoonsgegevens

De Amsterdamse politie heeft maandag drie mannen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige datadiefstal- en handel. De verdachten zouden betrokken zijn bij hacks van duizenden „grote en kleine bedrijven” binnen en buiten Nederland. Daarbij zouden „tientallen miljoenen privacygevoelige persoonsgegevens in handen van criminelen” zijn gekomen. De politie schat de schade op „vele miljoenen”, zo is donderdag bekendgemaakt.

De hoofdverdachte, een 21-jarige man uit Zandvoort, zou de afgelopen jaren 2,5 miljoen euro hebben buitgemaakt in het criminele circuit. Verder zijn volgens de politie een 21-jarige Rotterdammer en een 18-jarige man zonder vaste woon- en verblijfsplaats mogelijk betrokken bij de zaak. Twee verdachten zijn direct vastgezet en mogen uitsluitend contact onderhouden met hun advocaat. Ze worden verdacht van computervredebreuk (hacken), datadiefstal, afpersing, afdreiging en witwassen.

Een „groot Nederlands bedrijf” zou slachtoffer zijn geweest van de datadiefstal. Toen de politie daar onderzoek naar deed, kwamen ook duizenden andere organisaties, zoals opleidingsinstituten, webshops en softwarebedrijven in beeld als mogelijke gedupeerden van computervredebreuk door de opgepakte verdachten. Zij zouden nadat ze toegang kregen tot de systemen van de bedrijven, 100.000 euro tot 700.000 euro in bitcoin hebben geëist. Betaalden ze dat niet, dan dreigden de hackers met openbaarmaking van data.