Overslag haven Rotterdam afgelopen jaar stabiel ondanks oorlog in Oekraïne

De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam die donderdag werden gepresenteerd. De totale Rotterdamse goederenoverslag bleef met 467,4 miljoen ton stabiel ten opzichte van 2021 (468,7 miljoen ton). Toch, zo stelt het havenbedrijf, zorgen de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de afzwakkende economie voor flinke veranderingen, met name in de olie- en gashandel.

Zo zag het havenbedrijf het aantal containers in de overslag met 5,5 procent afnemen. Die daling zou vooral komen door het vrijwel stilvallen van het containerverkeer van en naar Rusland. De aanvoer van vloeibaar gas, vooral uit de VS, nam met bijna 64 procent toe, als alternatief voor Russisch gas. De organisatie merkte op dat er beduidend minder olieproducten, waaronder stookolie, in de containers werden verwerkt, een daling van zo’n 11 procent. Daar staat tegenover dat de aanvoer van vloeibaar aardgas flink toenam als alternatief voor Russisch gas. Ook de invoer van kolen steeg met 18 procent. Voor de opwekking van elektriciteit worden kolen beschouwd als een goedkope maar vervuilende manier om stroom op te wekken.

Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Allard Castelein besprak tijdens de presentatie onder meer de impact van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de gevolgen daarvan voor de Noordwest-Europese energievoorziening. Hij waarschuwde daarbij dat Nederland en Europa achterop dreigen te raken bij de productie van hernieuwbare energie. Daarnaast wees hij op het nog altijd niet opgeloste stikstofdossier. Volgens Castelein heeft de oorlog in Oekraïne de risico’s blootgelegd van „een grote afhankelijkheid van één of enkele landen voor cruciale sectoren”. De oorlog moet, zo stelt hij, als stimulans dienen „om de weerbaarheid van Nederland en Europa op het gebied van energie en industrie te versterken”.

