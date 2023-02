Oud-filmproducent Weinstein tot nog eens 16 jaar cel veroordeeld

Oud-filmproducent Harvey Weinstein is veroordeeld tot zestien jaar extra gevangenisstraf vanwege een verkrachting. Dat heeft een rechter in Los Angeles donderdag bepaald, schrijven internationale persbureaus. Weinstein is eerder veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar vanwege een reeks seksuele misdrijven. De zestien jaar cel uit het vonnis van donderdag komen daarbovenop.

Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert en de straf dus mogelijk niet geheel uitzit, werd in december schuldig bevonden aan verkrachting van een Italiaanse actrice. Daartegen ging hij tevergeefs in hoger beroep. Wel werd hij vrijgeproken van de aanklacht van mishandeling van een andere vrouw. De voormalig filmproducent, ooit zeer invloedrijk in Hollywood, is door verschillende actrices beschuldigd van seksueel misbruik.

De inmiddels zeventigjarige Weinstein misbruikte zijn macht door de vrouwen een succesvolle carrière voor te spiegelen in ruil voor seksuele handelingen. Jarenlang zou hij zo te werk zijn gegaan. Enkele jaren geleden begonnen vrouwen hun beschuldigingen publiekelijk uit te spreken, waarmee de #MeToo-beweging op gang kwam.