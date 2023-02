Ook in Mexico valt de president nu de stembusgang aan

De Mexicaanse senaat heeft woensdagavond een wetsvoorstel goedgekeurd om de kieswet van het land ingrijpend te wijzingen. De hervorming wordt door president Andrés Manuel López Obrador gepresenteerd als bezuinigingsoperatie, maar zijn critici spreken van een aanval op de democratie. Die zou passen binnen een bredere trend van twijfel zaaien over electorale integriteit in de Amerika’s, zoals recent door presidenten Trump en Bolsonaro van de Verenigde Staten en Brazilië.

AMLO, zoals de Mexicaanse president in de volksmond heet, presenteert zich graag als een zuinige leider die het opgeblazen en corrupte overheidsapparaat van Mexico opschoont om de vrijkomende peso’s aan de armen te geven. Onder de nu aangenomen wet krijgt het Nationale Kiesinstituut (INE) per jaar omgerekend 150 miljoen euro minder te besteden. Die reorganisatie dwingt het INE om medewerkers te ontslaan, salarissen te verlagen en kantoren te sluiten.

Volgens INE-hoofd Lorenzo Córdova, benoemd door het Congres, verschraalt hierdoor het toezicht op een „zekere, geloofwaardige en transparante” stembusgang. Ook zou het lastiger worden campagnegiften goed te controleren. Kandidaten die deze regels overtreden, zouden dan niet meer worden uitgesloten van deelname, zoals in 2021 gebeurde met twee kandidaten van AMLO’s regeringspartij Morena.

In reactie op die schorsing voerde de president zijn kritiek op het INE en zijn voorman Córdova steeds hoger op. Volgens hem kan het instituut makkelijk met minder geld toe. Na de senaatsstemming (72 voor, 50 tegen) hoeft hij de wet alleen nog te tekenen, al zal er nog constitutioneel beroep tegen dienen bij het Hooggerechtshof.

Perfecte dictatuur

Het INE speelde de afgelopen kwart eeuw een cruciale rol bij de terugkeer naar de democratie, die zich in Mexico rond de eeuwwisseling voltrok. Een groot deel van de 20ste eeuw was het land een zogenoemde ‘perfecte dictatuur’. Er werden wel verkiezingen gehouden, maar de autoritair-nationalistische Partij voor de Institutionele Revolutie (PRI) leverde altijd de winnende presidentskandidaat via een combinatie van cliëntisme, corporatisme en kiesfraude. In 2000 wist voor het eerst in zeventig jaar een niet-PRI-politicus (Vicente Fox, van de rechtse PAN) president te worden, mede omdat de verkiezingen dankzij het INE toen wel schoon verliepen.

Critici zeggen dat de electorale waakhond bewust vleugellam wordt gemaakt, in opmaat naar de presidentsverkiezingen van zomer 2024. AMLO kan zelf niet opgaan voor een tweede termijn, maar geniet nog grote populariteit onder de bevolking. Het is daarom waarschijnlijk dat een kandidaat van zijn links-nationalistische Morena-partij hem zal mogen opvolgen.

Stembusfraude lijkt daarom niet nodig, maar de president heeft nog een oude vete uit te vechten met het INE. In 2006 verloor hij bij zijn eerste gooi naar het presidentschap met minder dan 1 procentpunt verschil. De president heeft die nederlaag altijd geweten aan stemfraude en kiezersmanipulatie door de winnende kandidaat Felipe Calderón en de toen regerende PAN.

Anderhalf decennium voordat Bolsonaro en Trump hun verlies na een polariserende stembusgang niet wilden erkennen, weigerde AMLO dit al. Met zijn aanhangers bivakkeerde hij in 2006 wekenlang op het grote Zócalo-plein van Mexico-Stad, waar hij zich tijdens een alternatieve beëdigingsceremonie tot ‘volkspresident’ liet inzweren. Na een tweede mislukte gooi naar het presidentschap (in 2012) won hij bij zijn derde poging (in 2018) uiteindelijk wél.

De woensdag aangenomen wet heet Plan B, omdat een eerdere, ingrijpendere politieke hervorming strandde in het Congres. Ook deze afgezwakte variant oogst nog steeds felle kritiek van de oppositie die er bezwaar tegen heeft aangetekend bij het Hooggerechtshof. Het INE heeft zich daar al bij aangesloten. Ook de hoogste rechters liggen toenemend onder retorisch vuur van de president.