Ook in hoger beroep 30 jaar cel voor moord advocaat Wiersum

Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag in hoger beroep twee mannen veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Of de veroordeelden, Moreno B. en Giërmo B., naar de Hoge Raad stappen, is nog niet duidelijk.

Wiersum (44) was een advocaat van Nabil B., kroongetuige tegen drugscrimineel Ridouan Taghi in het omvangrijke Marengo-proces. Wiersum werd in 2019 geliquideerd bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert. Daarvoor reden zogenoemde ‘spotters’ al ettelijke keren door zijn wijk, voordat de twee veroordeelden toesloegen.

Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een „koelbloedige” moord om „het verloop van het proces Marengo te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de bereidheid van de kroongetuige om te verklaren te breken”. Tijdens de originele rechtszaak en tijdens het proces in hoger beroep ontkenden Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) betrokken te zijn geweest bij de moord.

Volgens de rechtbank heeft de moord op Wiersum voor „veel gevoelens van onveiligheid en onrust in de samenleving gezorgd” omdat Wiersum als advocaat de kroongetuige bijstond. Het zou voor de veroordeelden duidelijk zijn geweest dat de „moord op een advocaat een grote maatschappelijke schok teweeg zou brengen”.

