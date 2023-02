OMT: corona in ‘endemische’ fase, testen niet meer nodig

Het coronavirus heeft in Nederland de „endemische fase” bereikt. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) donderdag in zijn nieuwste advies aan het kabinet. Grootschalig testen is volgens het OMT niet langer nodig. De „generieke adviezen” zoals hoesten in de elleboog, handen wassen en „thuisblijven als men zich niet fit en ziek voelt” zijn afdoende.

„Endemisch” beschrijft volgens het OMT de fase waarin het virus constant aanwezig is, maar „waarbij de gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit heeft opgebouwd”. Daardoor is de verspreiding van het virus stabiel geworden, en daarmee voorspelbaar. Het reproductiegetal is al sinds het voorjaar van 2022 rond de 1, wat inhoudt dat het aantal gevallen min of meer gelijk blijft. Sinds die tijd kent Nederland ook geen ingrijpende coronamaatregelen meer. Voor zorgmedewerkers golden nog wel aanvullende adviezen, zoals het dragen van een mond-neusmasker binnen anderhalve meter. Ook die maatregelen vervallen als het aan het OMT ligt.

Het OMT noemt het nieuwste advies een „mijlpaal”, maar zegt ook dat het gepaard gaat met „onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het beloop van de afweer”. Het virus is niet weg en „in een endemische situatie zijn er altijd kwetsbare groepen met een verhoogde kans op een ernstig beloop”. Het blijft belangrijk dat risicogroepen en hun omgeving „maatregelen nemen om zich zo goed als mogelijk te beschermen”, aldus de adviseurs van het kabinet.

Nederland is het vierde land in Europa dat de coronaspecifieke test- en isolatieadviezen laat vervallen. In Noorwegen worden alleen risicogroepen nog geadviseerd te testen. In Denemarken en Zweden geldt dat advies ook nog voor gezondheidsmedewerkers en anderen die veel in contact komen met risicogroepen. In alle andere Europese landen staat het test- en isolatieadvies nog overeind.