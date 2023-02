Noodsteun moet Zuid-Afrika uit het donker halen

De Zuid-Afrikaanse regering neemt meer dan de helft van de schulden van energiebedrijf Eskom over. Het gaat om een lening van ruim 13 miljard euro. Met de hulp moet het staatsbedrijf schulden en renteverplichtingen afbetalen en onderhoud van de kolencentrales betalen.

Zuid-Afrika wordt al zestien jaar geteisterd door voortdurende stroomuitval vanwege wanbeheer, corruptie, diefstal en technische gebreken bij de centrales. President Cyril Ramaphosa riep eerder deze maand de noodtoestand uit vanwege de tekorten aan stroom, die het afgelopen jaar een record bereikten.

Sommige delen van het land zitten tot wel zes uur per dag zonder energie. Ziekenhuizen kunnen geen patiënten behandelen, bedrijven moeten sluiten en internationaal loopt het meest geïndustrialiseerde land van Afrika veel imagoschade op.

„Onze economie loopt enorme risico’s”, zei de minister van Financien Enoch Godongwana deze week in zijn begrotingstoespraak. „De onzekerheid neemt toe, dat vereist dat we gedurfde dingen doen.” Als Eskom niet voldoet aan de voorwaarden voor de schuldenverlichting, zullen er koppen moeten rollen, voegde hij later toe tijdens een interview met Reuters.

Diezelfde avond maakte Eskom bekend dat directeur Andre de Ruyter per direct opstapt. De Ruyter had in december al ontslag genomen maar zou tot 31 maart aanblijven, zodat het bedrijf een vervanger kon vinden. Mogelijk is hij nu toch opgestapt omdat energieminister Gwede Mantashe hem ervan beschuldigt niet in staat te zijn de crisis op te lossen. Ook zou hij de steun van president Ramaphosa volledig kwijt zijn.

Pleisters plakken

Zuid-Afrika wil het staatsbedrijf al jaren reorganiseren vanwege een voortdurend tekort aan stroom voor de bevolking van 60 miljoen mensen. Maar het lijkt pleisters plakken op een systeem dat eigenlijk structureel gereorganiseerd moet worden.

De lening van de overheid aan Eskom gaat gepaard met strenge voorwaarden. Zo mag het geld niet gebruikt worden voor investeringen in groene energie. Dat is opvallend omdat Zuid-Afrika in 2030 zegt te willen stoppen met kolenproductie. De VS, het VK en de Europese Unie beloofden Zuid-Afrika 8,5 miljard dollar voor de overgang naar duurzame energie.

Maar door de crisis lijkt de energietransitie op de lange baan geschoven. De regering lijkt volgens critici op zoek te zijn naar een snelle oplossing met het oog op de verkiezingen. „Het risico daarvan is dat de volgende crisis nog erger wordt”, zegt socioloog Bram Büscher van de Universiteit Wageningen. De hoogleraar is ook verbonden aan de Zuid-Afrikaanse universiteiten van Johannesburg en Stellenbosch. „De andere problemen, zoals de smerige kolenmijnen, gaan niet weg met deze lening.”