Nigeriaanse senaatskandidaat drie dagen voor verkiezingen vermoord en in brand gestoken

Een Nigeriaanse senaatskandidaat is woensdag in zijn auto doodgeschoten door een gewapende bende, in de zuidelijke staat Enugu. Dat bevestigen lokale media. Oyibo Chukwu was kandidaat van de kleine Labour Partij. Vijf andere collega’s die bij hem in de auto zaten werden ook doodgeschoten, waarna de auto met daarin de lichamen in brand werd gestoken.

De aanval komt drie dagen voor de landelijke verkiezingen van aanstaande zaterdag. Gouverneurskandidaat van de Labour Partij Chijioke Edeoga bevestigde het incident en zei dat „leden van zijn partij doelwit zijn van moordaanslagen door politici die zich bedreigd voelen door de opkomst van de Labour Partij in Enugu”.

Zaterdag stemmen meer dan negentig miljoen Nigerianen voor een nieuwe president en vice-president, maar ook voor nieuwe leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In het land zijn bijna 177.000 stemlocaties opgetuigd, waar de Nigerianen hun stem kunnen uitbrengen op de achttien presidentskandidaten. Het geweld in Nigeria neemt in de aanloop naar de verkiezingen al langer toe. In januari waarschuwde de voorzitter van de verkiezingscommissie dat de verkiezingen mogelijk uitgesteld of geannuleerd moesten worden door het toenemende geweld, uit vrees voor een „constitutionele crisis”.

