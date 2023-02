Minder roken, sekslijnen, emancipatie en computers: in de jaren 80 veranderde alles

Dat drinkpakje Tjor! De Citroën BX! United Colors of Benetton! Wat heerlijk bladeren is het in het deze week verschenen boek Forever 80’s, met honderden afbeeldingen van advertenties die tussen 1980 en 1990 verschenen in bladen en kranten. Er is vrijwel geen afbeelding die niet direct het ‘o ja!’-gevoel oproept, en dat veertig jaar later – waarmee de impact van goed gekozen reclame-uitingen maar weer wordt bevestigd.

Libresse

En wat een tijd was dat, die jaren tachtig. Van de vrije seks zoals partnerruil in de jaren zeventig ging het naar een herwaardering van monogamie en werd ook het ‘ouderwetse’ huwelijk weer in ere hersteld. Maar we kregen wél de Playboy en de Penthouse, met blootreportages van Patricia Paay, Viola Holt en Vanessa. Op tv werd massaal gekeken naar de Pin Up Club en videotheken deden vooral dankzij de planken met seksbanden goede zaken. Seks was sowieso iets waar niemand nog moeilijk over deed; de preutsheid van nu was toen onvoorstelbaar – zo gingen „hele schoolklassen” naar de romantische film The Blue Lagoon (want: gekeurd voor ‘alle leeftijden’) met een topless rond lopende Brooke Shields. Ook maakten we kennis met de aanvankelijk zeer succesvolle telefonische sekslijnen – zo prachtig verbeeld in de recente Netflix-serie Dirty Lines. Tegelijkertijd werd de wereld in 1981 opgeschrikt door de komst van een nieuwe, gruwelijke ziekte: aids.

Clipper

Merkenterreur

Reclame raakte steeds meer beeldgericht, en dat blijkt ook wel uit de vele afgebeelde, vaak over twee pagina’s verschenen advertenties uit die tijd, met een enorme foto en weinig tekst, met uiteraard wel het merk prominent in beeld. Die merken werden sowieso al steeds populairder en met name onder jeugd belangrijk; het woord ‘merkenterreur’ haalde in die jaren de actualiteitenrubrieken, want op het schoolplein had je soms geen leven als je niet de juiste merkkleding droeg. Legio moeders naaiden een groen nep-krokodilletje op de goedkope trui van hun kroost: de krokodil van ‘kakkers’merk Lacoste.

We maakten kennis met veel nieuwe apparaten die ons leven een stuk aangenamer konden maken, zoals de walkman, cd, fax en pinautomaat en voor kinderen elektronische hebbedingen als Merlin, Atari en Space Invaders. Ook zag pas in de jaren tachtig de eerste personal computer, al snel pc genoemd, het levenslicht – niemand die toen nog kon voorzien wat een impact deze uitvinding zou hebben op de rest van ons leven.

Siemens

Nissan

Postbus 51

Auto’s werden strakker van vorm, interieurs veranderden van die krankzinnige kleurenpaletten met groen, paars, oranje en bruin uit de jaren zeventig (ja, ook mijn ouders hadden jute behang) naar strak-moderne sober ingerichte witte woonkamers met buizenstoelen, mede dankzij Jan des Bouvrie.

Ondertussen zagen we sexy mannen, al dan niet in bad of de wasserette, in hun Levi’s 501, droegen vrouwen ineens kleding met brede schoudervullingen en zorgde zangeres Madonna er hoogstpersoonlijk voor dat ook lingerie onderdeel ging uitmaken van de garderobe van de vrouw. De emancipatie vierde hoogtij – er is vermoedelijk niemand van boven de 50 die zich de slogan ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ niet zal herinneren.

Philips

Het waren ook de jaren dat bij BN’ers langzaam de schroom verdween om zich te lenen voor commerciële klussen: steeds meer bekende mensen prezen producten aan, zoals Jules Deelder en Johnny ‘the Selfkicker’ voor een „achterlijk lekker zoutje” (Djokja’s), Monique van de Ven en haar Zwitserlevengevoel, Chriet Titulaer voor de Postgiro, Henny Huisman met een (in die dagen nog erg uit de kluiten gewassen) videocamera, Carry Tefsen alias Mien Dobbelsteen voor schoonmaakmiddelen en Joop Zoetemelk voor Topdrop van Red Band. En vergeet Petje Pitamientje niet, het jongetje met het petje dat Calvé Pindakaas op zo’n vertederende manier aanprees dat hij al snel een beroemdheid werd en vervolgens jarenlang niet van het scherm af te branden was met steeds datzelfde oude filmpje („Stom hè. Ik vind het gewoon lekker”).

Minder roken en light

Gezondheid werd een steeds belangrijker thema, wat niet alleen bleek uit de uit Amerika overgewaaide Aerobics-hausse (een beetje reclamejongen voorzag zijn modellen van een ‘hip en gezond’ uitstralend hoofdbandje) maar ook tot uitdrukking kwam in de vele light-producten die in de schappen verschenen – weet u nog: Lätta, die nieuwe halvarine, aangeprezen door een mooie sportieve meid. Voor melk werd een heuse campagne opgetuigd om deze weer hip te maken: ‘Melk. De witte motor.’, wat nog een extra boost kreeg dankzij die mooie commercial met de blonde serveerster („en één melk”), die er tevens voor zorgde dat ‘My Girl’ van The Temptations wederom de hitparade bestormde. En na al die advertenties voor drank kwam er nu ook een tegencampagne: ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’. Roken werd in die jaren eindelijk (zij het nog maar deels) in de ban gedaan, ondanks krampachtige tegen-campagnes als ‘Roken moet mogen’, die in 1986 nog over ons werd uitgestort.

Grappig om met de ogen van nu de campagne voor energiebesparing te zien. Een grote advertentie van het ministerie van Economische Zaken toont wijlen Martine Bijl die tochtstrips aanbrengt. Slogan: ‘Verstandig met energie scheelt kwartjes, guldens, tientjes, enzovoort’. Geadviseerd wordt onder meer om een trui aan te trekken als het koud is, de deuren niet onnodig open te laten staan en geen ramen open te zetten met de verwarming aan. Goh, denk je dan: dat dat allemaal nog niet vanzelfsprekend was. Diezelfde Martine Bijl zien we uiteraard ook nog even terug achter een tafeltje in een akker: ‘U moet de groenten van Hak hebben’, een briljante campagne uit 1986, die tot het jaar 2000 overeind bleef en in 2006 zelfs nog een comeback maakte, wederom met Bijl.

Roelof Bouwman & Minke de Vogel: Forever 80’s. Het levensgevoel van de jaren tachtig in advertenties. Nieuw Amsterdam, 256 blz. € 29,99

Een feest van herkenning kortom, al is het wel een beetje jammer dat bij de keuze van de diverse covers van tiener- en popbladen niet één nederpopband zit – Doe Maar, met in hun kielzog ook Toontje Lager, Frank Boeijen Groep, De Dijk, en niet te vergeten zanger Hans de Booij, was tussen 1982 en 1984 zó extreem populair dat zo’n beetje élke cover met een van de zangers was gevuld. Maar in het boek staan ze niet – wel Luv, Kim Wilde en Grace Jones. Ook de demonstraties tegen de kruisraketten met het beroemde logo van het schoppende vrouwtje getekend door Opland (‘Geen nieuwe kernwapens in Europa’) dat in advertentie- en postervorm overal opdook in die tijd, kom je in Forever 80’s nergens tegen.

Gelukkig zitten die gebeurtenissen en beelden bij alle vijftigplussers nog in het geheugen gegrift.