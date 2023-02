Kun je wat doen tegen cellulite?

Allereerst is het belangrijk cellulite niet te verwarren met cellulitis, zegt Jeroen van der Mark, krachtsportcoach en onderzoeker bij fit.nl. Cellulitis is een ontsteking van de huid waarmee je naar de dokter moet. Cellulite is wat in de volksmond sinaasappelhuid wordt genoemd: de bobbelige huid die met name vrouwen hebben op hun billen of dijen. Want cellulite komt bij mannen vrijwel niet voor, zegt Van der Mark. Daarentegen heeft 80 tot 90 procent van alle vrouwen het in meer of mindere mate. „Het stoort me dan ook dan cellulite vaak als huidaandoening wordt aangeduid. Terwijl het dus eigenlijk iets heel normaals is.”

In welke mate je cellulite hebt, heeft te maken met allerlei factoren zoals je hormoonhuishouding, bloedsomloop, genen en huidstructuur. Ten onrechte wordt cellulite geassocieerd met zwaarlijvigheid, zegt Van der Mark. „Misschien zie je het wat beter als je zwaarder bent, maar ook modellen op de catwalk in Milaan of superfitte sportinstructrices hebben het.”

Ongezond eten, te weinig bewegen, te veel alcohol, roken en te weinig water drinken kunnen de ontwikkeling van cellulite vervolgens wel versnellen, weet Van der Mark. „Maar uit onderzoek blijkt dat uiterlijk gedreven doelen mensen op de lange termijn vaak te weinig motiveren om blijvend gezonder te leven.”

Op de vraag of je iets tegen cellulite kunt doen, zegt Van der Mark: „Accepteer het, het hoort bij de vrouwenhuid. We moeten af van onrealistische schoonheidsidealen.” En de krachtsportcoach in hem voegt er aan toe: „Je kunt natuurlijk altijd krachtoefeningen doen om je billen en dijen meer volume te geven, zodat je lichaam wat strakker oogt. Zoals bijvoorbeeld squats en hip thrusts. Dat is ook nog eens gezond.”