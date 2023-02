Kabinet versoepelt visumregels voor mensen uit aardbevingsgebied Turkije en Syrië

Het kabinet versoepelt de visumregels voor mensen die naar Nederlandse familieleden willen reizen vanuit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook mensen die niet over alle vereiste documenten beschikken, omdat deze bijvoorbeeld tijdens de aardbeving verloren zijn gegaan, kunnen voor een visum in aanmerking komen.

Hoekstra schrijft dat de versoepelingen gelden voor alle Turken en Syriërs met eerste- en tweedegraads-familieleden in Nederland. Visumaanvragen van mensen uit het rampgebied worden met voorrang behandeld en zullen sneller worden beoordeeld. Normaal duurt het weken tot maanden voor een visumaanvraag is verwerkt.

Bij de aardbevingen van twee weken geleden zijn inmiddels meer dan 47.000 mensen om het leven gekomen en tienduizenden huizen verwoest. Meer dan een miljoen mensen raakten dakloos door de bevingen. Volgens Buitenlandse Zaken hebben inmiddels enkele honderden mensen uit het rampgebied een visumaanvraag voor Nederland ingediend.

