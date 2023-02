Als huisarts doe ik regelmatig bereikbaarheidsdienst voor de politie in de regio. Bij insluiting van verdachten als ze bijvoorbeeld onder invloed zijn, kom ik naar het bureau voor een beoordeling op ‘insluitwaardigheid’. Midden in de nacht kom ik bij een man die behoorlijk ver weg is. Ik maak hem wakker en stel een aantal standaardvragen over hoe hij zich voelt, of hij medicatie gebruikt etcetera. Op de derde vraag reageert hij met: „Ik beroep me op mijn zwijgrecht.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl