Mijn puberzoon is fan van de vrouwen hatende influencer Andrew Tate: wat nu?

‘De vrouw is een slot en mannen zijn sleutels. Een slot waar veel sleutels op passen, is kapot. Die wil je niet”, zei een 14-jarige jongen uit Rotterdam tegen zijn moeder. En andersom, vroeg de moeder, als een jongen met veel meisjes naar bed gaat? „Een sleutel die op alle sloten past is The Master Key”, zei hij.

In zijn ogen mogen meiden niet dezelfde vrijheden hebben als jongens, zegt de moeder, die om privacyredenen niet met haar naam in NRC wil, „en dat komt door Andrew Tate”.

Tate is een 36-jarige Brits-Amerikaanse influencer die op sociale media poseert met wapens en snelle auto’s of sigaar rokend boven een sporttas vol dollarbriefjes hangt. In december werd de voormalige professioneel kickbokser opgepakt in Roemenië, waar hij sindsdien vastzit op verdenking van mensenhandel, verkrachting en deelname aan georganiseerde misdaad. Sinds zijn arrestatie is hij geregeld in het nieuws en ontdekken veel ouders wie hij is en hoe hij jongeren, jongens vooral, beïnvloedt.

Zo vindt Andrew Tate dat vrouwen thuis horen te zijn en het eigendom zijn van hun man. Ook zegt hij dat slachtoffers van verkrachting „verantwoordelijkheid moeten dragen” voor het feit dat ze zijn aangevallen. Tate heeft het liefst relaties met jonge vrouwen (18 of 19 jaar), „omdat ze dan nog kneedbaar zijn” en hij „invloed op ze kan uitoefenen”, zegt hij in video’s die wijdverspreid zijn via TikTok en Instagram. In 2016 werd hij uit realityshow Big Brother gezet nadat gefilmd was dat hij zijn toenmalige geliefde sloeg met een riem. In een ander, recenter filmpje beeldt hij uit hoe hij een vrouw zou aanvallen als die hem zou beschuldigen van vreemdgaan.

Hij richtte de Hustler’s University op, een „exclusieve community” waar hij in de stijl van een zelfhulpgoeroe leden leert hoe ze geld kunnen verdienen met onder meer crypto-investeringen en dropshipping, een vorm van digitale tussenhandel.

Ondanks zijn misogyne en homofobe opvattingen is hij ongekend populair, op TikTok werden zijn filmpjes ruim 11,6 miljard keer bekeken. TikTok, Facebook en Instagram hebben zijn account geblokkeerd, maar fans blijven zijn filmpjes verspreiden.

Onbegrijpelijk dat jongeren vallen voor deze bagger

„Onbegrijpelijk dat jongeren vallen voor deze bagger”, zegt de moeder van de 14-jarige jongen. „Ook slimme kinderen. Mijn zoon doet havo en heeft overwogen om 49 dollar per maand te betalen voor de Hustler’s University. En sinds een half jaar heeft hij een hekel aan feministen.”

Ook andere ouders maken zich zorgen, nationaal en internationaal – in tal van blogs, columns, krantenartikelen en sociale media posts uiten ouders hun frustratie over de invloed van Tate op hun tieners, de meesten tussen 13 en 18 jaar oud. Aan de BBC vertelt een moeder dat haar 13-jarige zoon het steeds voor Andrew Tate opneemt en ontkent dat hij is gearresteerd, hij zegt dat „de media hem niet mogen en verhalen over hem verzinnen”. Op de Britse site mumsnet.com zegt een moeder dat haar 17-jarige zoon is „gebrainwashed” door Tate, „hij gelooft dat Tate onschuldig is en dat de overheid hem wil laten opdraaien voor iets dat hij niet heeft gedaan”.

Ook op Britse scholen is er onrust over Tate. Pedagoog Allison Ochs noemde in een gids voor docenten en opvoeders een aantal opmerkingen, gehoord van leerlingen in de klas: „Niemand let op onze mentale gezondheid, hij wel. Tate zegt dat we geen e-sigaretten moeten gebruiken. Hij is een goed mens dus” en „Mannen zijn eenzaam, hij begrijpt ons tenminste. Sommige uitspraken zijn misschien niet best, maar hij heeft wel gelijk: vrouwen kunnen niet rijden”.

Foto Alexandru Dobre/AP

Ook Nederlandse scholen zitten vol Tate-fans, zei mediapedagoog Jacqueline Kleijer onlangs in talkshow Op1: „Het maakt eigenlijk niet uit op welke middelbare school ik kom. Of het nou vmbo, havo of een gerenommeerd gymnasium is, er zijn altijd vier of vijf jongens die ongelofelijk fan van hem zijn en net zo willen worden als hij.” Zij legde ook uit wat Tate zo begeerlijk maakt voor jonge jongens: „Hij doet iets heel interessants in de manier waarop hij praat. Hij spreekt ze aan op hun mannelijkheid, maar snapt ook dat ze soms eenzaam zijn. Jongeren voelen zich begrepen door hem. Hij overtuigt ze dat ze rijk kunnen worden en motiveert ze. Hij praat ze uit hun depressie, dat spreekt ze aan.”

De moeder uit Rotterdam probeerde haar zoon met verschillende tactieken tot inzicht te laten komen: ze nam de tijd om rustig in gesprek te gaan, vroeg hoe de meiden in zijn omgeving hierover denken, probeerde haar emoties buiten het gesprek te houden en schotelde hem feiten voor over de rechten van vrouwen. Ze nodigde een goede vriend uit, zodat de informatie eens van iemand anders kwam. „Maar hij lijkt wel bekeerd”, zegt ze. „Het gevaarlijke vind ik dat hij er ook naar handelt: op school gooit hij er met de pet naar, hij loopt rond als een alpha male en zegt dat hij geen opleiding nodig heeft, want hij wordt toch rijk met ‘crypto currency en dropshipping’. Hoewel ik op verschillende manieren en momenten met hem erover praat, heb ik niet het gevoel dat ik tot hem doordring.”

Veel ouders die geconfronteerd worden met een zoon die gecharmeerd is van Tate, zijn waarschijnlijk geneigd hem af te keuren en hun kind ervan te overtuigen dat deze man geen voorbeeld is. Maar dat is het laatste wat je moet doen, zeggen drie deskundigen.

Negen adviezen om met een Tate-fan in huis om te gaan 1 Houd je frustratie in Om te beginnen moeten ouders zich realiseren dat ze te maken hebben met een gesprekspartner die geen volgroeid brein heeft, zegt Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Eerder was hij docent op een middelbare school. „Pubers delen de wereld simpel in: goed en fout, zwart en wit, wel en niet. Genuanceerd denken lukt vaak nog niet. Vraag je dus niet gefrustreerd af waarom jouw kind zich aangetrokken voelt tot de uitspraken van Tate. Zijn simpele gedachten met een vereenvoudigd beeld van de wereld doen het goed bij pubers omdat ze het leven overzichtelijk maken. Het geeft jongeren de illusie dat ze de wereld begrijpen, een prettig gevoel.” 2 Zie wat zij zien Bekijk online wat jongens precies over Andrew Tate zien, zegt Peter Nikken, lector Jeugd & Media aan Hogeschool Windesheim. Daarvoor is geen TikTok-account nodig, via Google zijn filmpjes en compilaties van de meest verontrustende uitspraken te vinden. „Je kunt ook tegen je kind zeggen: ‘Laat eens zien wat je op TikTok tegenkomt over Andrew Tate’ en dan samen die video’s bekijken.” Omdat jongeren filmpjes bekijken op hun eigen, kleine schermpje met een koptelefoon, krijgen ouders er weinig van mee, zegt hij, maar het is hun taak om de online wereld te verkennen, net zoals je dat met de offline omgeving doet. 3 Luisteren in plaats van de les lezen Stel open vragen en laat je kind zo veel mogelijk praten. Nikken: „Als je begint met: dit is gevaarlijk en belachelijk en hij is niet voor niets opgepakt, dan ben je de aandacht van je kind direct kwijt.” Vraag: wat is hier interessant aan? Hoe voel jij je over de filmpjes die je hebt gezien? Zijn er andere standpunten mogelijk? Therapeut Steven Pont: „Luister naar de argumenten. Pubers vinden het fijn om serieus genomen te worden – hun grootste allergie is dat ze als kind worden behandeld en dat ouders vertellen hoe het zit. Ga niet harder praten of jezelf herhalen, dat klinkt als: je bent te dom om het in één keer te begrijpen. Hoe feller jij bent, hoe meer je kind de hakken in het zand zet.” 4 Blijf inhoudelijk en feitelijk Als je kind iets zegt dat beledigend is, kun je dat corrigeren, zegt Susan Branje, hoogleraar Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. „Benoem dat iets discriminerend is.” En kom met feiten. Als je zoon zegt dat vrouwen meer geld verdienen, kun je cijfers van het CBS erbij halen die laten zien dat vrouwen op hoge posities minder verdienen dan mannen op dezelfde posities. Als het gaat over dat vrouwen niet goed autorijden: pak cijfers van verzekeringsmaatschappijen erbij die laten zien dat vrouwen minder schade rijden dan mannen. En over het plan om zonder opleiding rijk te worden, kun je zeggen dat dit voor een enkeling is weggelegd, er zijn veel meer mensen met flinke schulden. Pont tekent daar wel bij aan dat sommige pubers ongevoelig zijn voor deze tactiek. „Ouders veronderstellen dat kennis gedragsverandering teweegbrengt, maar dat is niet altijd waar. Anders was iedereen al gestopt met roken.” 5 Shockeren mag Nikken: „Als je zoon een zus heeft, kun je hem vragen of hij vindt dat de regels van Tate ook voor haar gelden. Mag zij niet met haar vriendinnen naar een bar?” Van Pont mogen de vragen behoorlijk stevig zijn: „Zeg: ‘Stel dat je zusje in het donker naar huis loopt en kiest voor de snelle route door het park. Onderweg wordt ze verkracht. Ga jij dan zeggen dat het haar eigen schuld is?’ Als de zoon zegt: ‘Ja, had ze maar niet door het park moeten gaan’, vraag dan door. Hoe ziet die verantwoordelijkheid eruit? Zou je dit voor de rechter ook verklaren, als de zaak van je zus voorkomt?’” Houd het gesprek gaande, zegt hij, ook al ben je het totaal oneens. „Vergelijk het met een kind dat leert lopen: door te oefenen gaat hij het leren. Misschien luisteren ze niet, maar ze horen het wel.” 6 Stimuleer contact met anderen Andrew Tate is een rolmodel, hij laat pubers zien dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen, zegt Branje. Blijkbaar krijgen sommige jongens dat gevoel niet van iemand uit hun eigen omgeving. Zoek uit of er een neef, iemand op school of op de sportclub is met wie hij zich kan identificeren en probeer dat contact subtiel te stimuleren.” Er kan ook meer aan de hand zijn, zoals eenzaamheid, angst, een negatief zelfbeeld, gemis van een vader, somberheid. „Als je merkt dat je kind negatief over zichzelf praat, sterk afhankelijk is van de mening van anderen, zich makkelijk laat beïnvloeden, niet goed voor zichzelf opkomt, moeilijk nee zegt of bang is voor wat anderen van hem of haar vinden, kunnen dat signalen zijn. Het is soms lastig om dat te beoordelen, het kan ook pubergedrag zijn, maar als het gedrag van je kind opvallend verandert, schoolresultaten teruglopen, er concentratieproblemen zijn of het kind geen plezier meer ervaart, ook niet met vrienden, kan dat duiden op een onderliggend probleem. Het is niet gezegd dat een zoon daarom ook Tate-fan is, maar kan wel verklaren waarom hij gevoelig is voor zijn aanpak. Waarom heeft uw zoon het gevoel dat hij te weinig mogelijkheden heeft om succesvol te worden? Als het lukt om daarachter te komen, kunt u een kind daarmee helpen, al dan niet met professionele ondersteuning.” 7 Gebruik humor Steven Pont: „Een vader zou na het gesprek tegen zijn zoon kunnen zeggen: ‘Zullen deze twee superieure wezens even de hond uitlaten samen?’ Dan maak je een punt op een niet-bedreigende manier. Je kunt een kind ook uitdagen: ‘Als ik kan bewijzen dat het niet waar is wat jij zegt, dan verzorg jij het toetje vanavond’. Hoe frustrerend ook, probeer het leuk te maken. Veel ouders zeiden zelf ook maar wat toen ze vijftien waren.” 8 Praat over aanverwante thema’s Het kan helpen om de zaak-Tate te bespreken door het over verwante thema’s te hebben, zegt Branje. „Een gesprek over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, fake news of hoe sociale media gebruikers beïnvloeden. Kijk samen naar de documentaire The Social Dilemma. Als je kind begrijpt hoe sociale media in het algemeen te werk gaan, kunnen ze die mechanismes herkennen bij Tate.” Laat je kind ook zien hoe ze vrouwonvriendelijke of haatdragende berichten op sociale media kunnen blokkeren of rapporteren. Veel jongeren weten niet dat daar een knop voor is. 9 Heb geduld Verwacht niet dat één gesprek voldoende is, zeggen alle deskundigen. Pubers kunnen moeilijk toegeven, zegt Pont. „Van mening veranderen heeft tijd nodig. De eerste stap is dat de zoon gaat twijfelen aan zijn standpunten. Als dat gebeurt moet je hem even met rust laten, want het is een verlieservaring, hij moet het verwerken.”