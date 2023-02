Geen plastic zakjes meer voor groente en fruit in grote supermarkten

Plastic zakjes voor groente en fruit verdwijnen dit jaar uit vestigingen van Aldi, Jumbo, Lidl en Plus. Dat maken de supermarkten, die zich verenigd hebben onder de Plastic Pact NL, donderdag bekend. Albert Heijn ging vorig jaar al over op herbruikbare verszakjes. De vijf supermarkten hopen jaarlijks zo’n 126 miljoen plastic zakjes minder te gebruiken. In plaats van plastic exemplaren komen er herbruikbare zakjes die klanten thuis kunnen wassen.

Al langer klinkt de roep om verpakkingen te weren uit supermarkten, of deze in ieder geval recyclebaar te maken. Supermarkten willen in 2025 het aantal plastic verpakkingen in de schappen met een vijfde verlagen. Zo bleek eind 2021 dat twee derde van het plastic in supermarkten niet hergebruikt kon worden. Eerder al schaften Albert Heijn en Jumbo de plastic handgrepen van multiverpakkingen frisdrank af. Albert Heijn introduceerde in 2022 verpakkingsvrije locaties in Rotterdam, Amsterdam en Leidschendam, maar concludeerde na enkele maanden dat er bij consumenten nog weinig belangstelling was.

Directeur Carlijn Röell van het Plastic Pact NL, de alliantie waar de supermarkten onder vallen, geeft in een persbericht aan dat met name het bij meerdere supermarkten tegelijk afschaffen van plastic zakjes belangrijk is: „De consument moet er zo snel mogelijk aan wennen dat hergebruik van verpakkingen normaal is. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk supermarktketens meedoen. Het Plastic Pact NL zal dit soort gezamenlijke initiatieven blijven ondersteunen.”

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu, CDA) is enthousiast over het nieuwe initiatief in het persbericht: „Hoe minder afval we met zijn allen in de keten brengen, hoe minder we uiteindelijk moeten verwerken.” Ze roept andere supermarkten op zich ook bij de alliantie aan te sluiten.