Geweld was voor hem geen probleem, want het ging tenslotte om de strijd tegen het ultieme kwaad, het fascisme. Dus stond mijn goede kennis in de jaren tachtig vooraan bij het stenen gooien. Hij verdween in de kraakwereld, die tegenculturele HUBO waar sektarische kennis van Trotsky, maar vooral behendigheid in het kantelen van gasmeters je positie in de pikorde bepaalde.

Tientallen jaren later kwam ik hem tegen, anderszins sociaal geactiveerd. Toen ik in een studiezaal mijn laptop openklapte, tikte hij, archiefmedewerker, me vriendelijk op de schouder. Of ik mijn tas in een kluisje wilde zetten, want „dat is hier niet toegestaan”. Socialisatie alsnog geslaagd.

Er hangt nu weer die geur van geweld in het land, al poetsen we nog zo ijverig gevoeligheden weg uit kinderboeken. Met een fakkeldemo werd minister Kaag onthaald door een morrende meute. In het Amsterdamse pakhuis De Zwijger zou een debat plaatsvinden over of bij klimaatactivisme geweld „tegen objecten, dan wel tegen personen” moreel te rechtvaardigen was. Of we bereid zijn „drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden”. De aankondiging zorgde voor ophef en het avondje werd afgeblazen, nadat sprekers zich terugtrokken en de burgemeester ingreep.

In beide gevallen is de diagnose apocalyptisch. De fakkelaars menen dat het kwaad (D66) het land „kapot” maakt; klimaatactivisten dat het kapitalisme de hele planeet verwoest.

Ook de vermoorde onschuld is ontroerend. Volgens de organisatoren van het Zwijger-debat was de tekst „onhandig”, natuurlijk prediken ze geen geweld. Twitter-sympathisanten klaagden dat het maar een „theoretisch” debat zou zijn geweest. En de fakkelende falanx bromde verongelijkt dat ze Kaag alleen maar een „warme ontvangst” wilden geven.

Ja, ongekend onrecht: we mogen niet eens meer nadenken over geweld tegen personen, of een beetje fakkelpriemen naar een vrouw die ons „kutland” kapotmaakt.

De zorg lijkt me niet dat de braveriken die over harde actie wilden hersenstormen na afloop met staven dynamiet uit de garderobe zouden zijn gekomen. En de complot-mob rond de „heks” Kaag en haar „WEF-agenda”, zal naderhand ook weer gewoon kankerend aan het bier zijn gegaan.

Maar het risico is wel dat zo een Umfeld wordt gecreëerd. Politiek geweld kan niet zonder een begripvolle omgeving, die ideologische en materiële steun biedt (geld, onderdak, logistiek). En die ervan overtuigd is dat ook in een democratische samenleving alle middelen tegen het ‘structurele geweld’ van het systeem geoorloofd zijn, als ‘noodweer’ van het volk of uit naam van de mensheid.

Hoe noemden sociaal wetenschappers dat ook alweer, toen de media nog lollig deden met tv-genieke rechts-extremisten? Oh ja, normalisering.

