Door hogere kosten en zuinige consument eindigt Coolblue in het rood

Voor eerst in zeker vijftien jaar tijd sluit webwinkel Coolblue het jaar af met verlies. De Nederlandse verkoper van onder meer elektronica en witgoed kwam in 2022 onder de streep 6,2 miljoen euro tekort, zo valt op te maken uit het jaarverslag, dat donderdag werd gepubliceerd. Een jaar eerder noteerde Coolblue nog een nettowinst van ruim 39 miljoen euro.

Volgens oprichter en topman Pieter Zwart zijn de rode cijfers vooral het gevolg van de snel oplopende kosten. Zo was de op twee na grootste internetverkoper van Nederland meer kwijt aan energie, maar bijvoorbeeld ook aan salarissen en karton. „Het is lastig een prijs te vinden die daalt”, vatte Zwart het jaar samen tegenover Het Financieele Dagblad.

Zelf schermt Coolblue liever met de winst voor belastingen en eenmalige kosten. Die was wel positief, 43 miljoen euro, al was ook dat ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar eerder. En een flinke dip ten opzichte van succesjaar 2020, toen Cool-blue bruto 114 miljoen euro overhield, en na aftrek van belasting en incidentele uitgaven zijn hoogste nettowinst ooit behaalde: 61 miljoen.

De resultaten laten zien dat Coolblue, net als veel van zijn concurrenten, moet wennen aan een nieuwe realiteit. Met de opmars van online winkelen zagen internetwinkels hun verkopen de laatste twintig jaar bijna continu stijgen. De uitbraak van het coronavirus gaf die trend nog een extra zetje: toen het hele land begin 2020 plots aan huis gebonden was, bestelden Nederlanders massaal nieuwe webcams, beeldschermen, vriezers, tosti-ijzers en sportmatjes. via internet.

Omzetsprongen

Bij Coolblue leidde die plotselinge vraag bijna tot schaarste, maar ook tot een van de grootste omzetsprongen in de geschiedenis van het bedrijf. De verkopen stegen in 2020 met 34 procent naar net geen 2 miljard euro. In het tweede jaar van de pandemie trok de oranje-blauwe webwinkel die lijn door, al vlakte de groei met 18 procent al wel af.

Buiten het bedrijf was de kentering op dat moment al zichtbaar: in de gehele markt voor consumentenelektronica sloeg de groei in 2021 langzaam om in krimp. Inmiddels is die ontwikkeling ook overgewaaid naar internetverkopers: vrijwel allemaal voelen ze hoe consumenten minder uitgeven. Zo daalde de verkoop van de Amerikaanse gigant Amazon in het eerste, tweede én vierde kwartaal. Online-kledingverkoper Zalando kreeg in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst sinds de oprichting in 2008 eveneens te maken met krimp.

Coolblue-topman Pieter Zwart ziet nog genoeg kansen om te groeien

In Nederland is dat niet anders. Vorige week meldde Ahold Delhaize in zijn jaarcijfers dat dochterbedrijf Bol.com vorig jaar is gekrompen. De verkopen van de grootste webwinkel van Nederland lagen met 5,5 miljard euro 1,9 procent lager dan een jaar eerder. Coolblue meldde donderdag een kleine plus, tot 2,4 miljard euro, al erkende Zwart dat die 0,6 procent extra omzet niet echt opvalt naast de spectaculaire groeicijfers van voorgaande jaren.

Volgens de Coolblue-topman heeft dat alles te maken met het historisch lage consumentenvertrouwen, zei hij tegen Het Financieele Dagblad. „Dat is letterlijk een index van drie vragen, waarvan de laatste is of je het een geschikt moment vindt duurzame consumptiegoederen te kopen, zoals een wasmachine of televisie. Als je in die sector zit, zoals wij, dan zegt dat wel iets.”

Oplopende rente

Zowel Ahold als Coolblue putten hoop uit het feit dat ze weliswaar minder presteren dan voorheen, maar het nog altijd beter doen dan de gehele markt. Zo benadrukte Ahold-topman Frans Muller vorige week dat Bol.com met een min van 1,9 procent in relatieve zin nog schittert, aangezien concurrenten 6 procent verloren. Zwart plaatste zijn minimale groei in een vergelijkbaar perspectief: andere elektronicaverkopers leverden 2,6 procent aan omzet in, verklaarde hij.

Toch is er voor webwinkels ontegenzeggelijk iets veranderd: door de oplopende rente en economische onzekerheid beschikken ze niet meer over schier oneindige voorraden aan groeikapitaal. Vorig jaar nog blies Ahold zijn plannen om bol.com naar de beurs te brengen af vanwege gebrek aan interesse bij investeerders. Coolblue deed datzelfde een jaar eerder al, vanwege „onzekerheid op financiële markten”.

Het maakt dat ook bij groeibedrijven zoals webwinkels de groei van het marktaandeel niet meer voor alles gaat, en ze meer dan ooit op hun uitgaven moeten letten. Dat bleek eind vorig jaar bij bol.com: de onderneming kondigde bezuinigingen aan en zette 300 werknemers op straat, 10 procent van het geheel. Ook Coolblue wil efficiënter worden, zegt Zwart. Het bedrijf schrapte vorig jaar ruim 300 banen, dik 5 procent van het totaal.

Hoewel zijn bedrijf een „uitdagend jaar” kende, ziet topman Zwart nog genoeg kansen om te groeien. Hij wil dit jaar verder uitbreiden met Coolblue Energy, de energieleverancier die hij in 2021 optuigde. Daarnaast merkte Coolblue afgelopen jaar dat er nog veel groei zit in de verkoop van producten om energie te besparen, zoals zonnepanelen en slimme verlichting.

Duitsland blijft eveneens een belangrijke groeimarkt voor de komende jaren, aldus Zwart. Coolblue is daar sinds medio 2020 actief en verkocht er vorig jaar voor 174 miljoen euro aan producten, ruim 85 procent meer dan een jaar eerder. De internetwinkel streeft ernaar om in 2025 een miljard om te zetten in Duitsland.