De beste boeken volgens NRC

1

Peter Heather: Christendom. The Triumph of a Religion.

De opkomst van het christendom verliep niet rechtlijnig, ’t was eerder een rommeltje.

2

Margriet Brandsma: De heks van Anjum. Dader of zondebok.

Spannende true crime over een Friese moordenares, of toch een gerechtelijke dwaling?

3

Alejandra Ortiz: De waarheid zal me bevrijden.

Unieke autobiografie van een trans vluchteling, een donkere hedendaagse odyssee.

4

Bret Easton Ellis: Scherven.

Ellis voegde een seriemoordenaar toe aan zijn schooltijd, en geeft zo zijn paranoia gestalte.

5

Kieran Setiya: Life is Hard. How Philosophy Can Help us Find Our Way.

Denken is geen wondermiddel, maar kan een mens wel helpen. Tot op zekere hoogte.