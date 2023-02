Choreograaf Marco Goecke toch niet meer welkom bij Nederlands Dans Theater

Het Nederlands Dans Theater (NDT) heeft de samenwerking met de Duitse choreograaf Marco Goecke opgeschort. Het gezelschap maakte dat donderdag bekend, in reactie op een open brief van ruim vijftig cultuurcritici. Het komend seizoen zal hij geen nieuw werk meer creëren voor NDT. „We zullen het uitvoeren van Marco Goeckes bestaand repertoire, gemaakt in samenwerking met de dansers en het team van NDT, voortzetten”, laat NDT weten.

De journalisten hadden NDT donderdag in een open brief opgeroepen onomwonden op te komen voor de persvrijheid. Ook vinden de ondertekenaars, onder wie verschillende medewerkers van NRC, dat choreograaf Marco Goecke ongeclausuleerd excuses moet aanbieden aan de journaliste die hij twee weken geleden in het Duitse Hannover belaagde, en dat het NDT hem daartoe moet zien te bewegen.

Hondenpoepaanval

De aanleiding voor de open brief is de aanval van Marco Goecke op danscriticus Wiebke Hüster, die hij bij een première van het Staatsballet Hannover hondenpoep in het gezicht smeerde. Dat deed hij omdat Hüster een – volgens hem onredelijk – kritische recensie had geschreven over de NDT-productie In the Dutch mountains, die nog tot 5 maart in Utrecht en Den Haag te zien is.

De briefschrijvers plaatsen de aanval in de context van de toegenomen druk op de persvrijheid. „Uit onderzoek in 2021 bleek dat meer dan acht op de tien journalisten te maken krijgen met agressie of bedreiging: een toename van ruim dertig procent ten opzichte van vier jaar daarvoor.”

Choreograaf Marco Goecke: ‘Door mijn bril zie ik de realiteit als een droom’

Goecke werd na de schermutseling door het Staatsballet Hannover eerst geschorst als balletdirecteur, en vervolgens ontslagen. NDT had eerder weliswaar afstand genomen van de aanval door Goecke, maar besloot wel de tour van In the Dutch Mountains voort te zetten: „Een brede en moeilijke conversatie in ons gezelschap en het feit dat Marco rekenschap geeft van zijn daad hebben ons doen besluiten dat we de Nederlandse tournee van In the Dutch Mountains continueren.”

Dit was volgens de briefschrijvers onvoldoende. De rekenschap die Goecke zou hebben gegeven wordt breed gezien als ontoereikend, omdat hij zijn daad weliswaar onacceptabel noemt, maar er ook begrip voor vraagt. Journaliste Wiebke Hüster heeft deze excuses niet geaccepteerd: „We hebben het hier over een strafbaar feit”, aldus de critica. „Dit is een belediging en een mishandeling.” Door die excuses wél te aanvaarden, schiep het NDT onvoldoende duidelijkheid over hoe journalisten bejegend zouden moeten worden.

Ook NDT laat vandaag weten deze gebeurtenis te zien als een aanval op de persvrijheid. „NDT keurt de gebeurtenis die op 11 februari in Hannover plaatsvond tussen Marco Goecke en een recensent van Frankfurter Allgemeine Zeitung in alle toonaarden af. Als we dat niet duidelijk genoeg hebben gesteld, dan spijt ons dat.”

NDT zegt bij te willen dragen aan een „constructieve dialoog over de relatie tussen journalisten en medewerkers die betrokken zijn bij artistieke producties.” Het gezelschap laat zich er niet over uit of het Goecke wil bewegen tot het aanbieden van meer onvoorwaardelijke excuses aan de Duitse recensent.

